Belén Mora aplaude presentación de Diego Urrutia en la Quinta Vergara con tremendo palo a Rodrigo González

La rutina de Diego Urrutia para el Festival de Viña del Mar, era toda una incógnita, ya que es un tiktokero que en casi dos semanas antes del show, recibió la invitación luego de la bajada de Yerko Puchento. Es por esto que el público estaba pendiente de su presentación, como Belén Mora, que se presenta este martes en la Quinta Vergara.

“Tremendo @diegourrutiaibarra. LA HAMBURGUESA MAS RICA JAJAJAJA”, escribió junto a imagen de Diego.

¿Y por qué este escrito? Esto se da por el comentario, por el cual se debió disculpar Rodrigo González. “El tema es que los tiktoker haciendo stand up… siento que no hacen stand up. Perdón que lo diga, pero es como un humor como una hamburguesa… queda claro lo que es una hamburguesa, el público no es tonto”, dijo el comediante.

LEE MÁS: “Perdón que lo diga...”: Rodrigo González hace pebre a reemplazante de Yerko Diego Urrutia

“Perdón, mil veces perdón”

Sin embargo, el comediante y actor se retractó de sus dichos y pidió disculpas a Diego por estos comentarios. “Lo que dije fue una estupidez. Perdón, mil veces perdón”, escribió en una historia.

“Injusto con un talento como tú, humilde y trabajador. Toda la luz para tí, Diego. Que mi estupidez no nuble tu trabajo. Te irá la raja, perdón, perdón”, terminó Rodrigo González.