¡Cuidado! La peligrosa tendencia que Sebastián Yatra quiere imponer en las redes sociales

Sebastián Yatra dejó ver su lado más entusiasta y atrevido al comenzar una tendencia en las redes sociales, que si bien puede ser bastante divertida y ocurrente, también puede tener su lado peligroso si no se ejecuta con suficiente cautela y cuidado.

El cantante ha dado mucho de qué hablar durante las últimas semanas después de que se filtraran algunas fotos en las que aparecía en un plan divertido y juguetón con la cantante Aitana, luego de que desde diciembre de 2022 empezaran a salir varios rumores respecto a que ambos estaban protagonizando una relación.

Puede leer: ¿Sebastián Yatra confirmó su relación con Aitana?, fueron captados muy juntitos

Sin embargo, el cantante no ha confirmado nada y ni ha dejado ninguna pista que indique que en efecto está saliendo con la intérprete y solo se ha limitado a hacer publicaciones sobre sus aventuras por varias partes del mundo y sobre su música.

Y a propósito de esto último, Sebastián Yatra intentó comenzar una nueva tendencia en las redes sociales para celebrar el estreno de su nuevo video musical, ‘Una noche sin pensar’, estrenado el 16 de febrero. En él se pueden ver algunas escenas que comparte con una modelo en las que aparecen disfrutando del mar en altas horas de la noche.

Con esto en mente, el cantante decidió hacer lo mismo a modo de reto, publicando en su cuenta de Instagram un video en el que él y la creadora de contenido Brianda Deyanara corrieron a la orilla de la playa, saltando y jugando mientras las olas los golpeaban. En la descripción del post, el joven invitó a sus seguidores a recrear esta misma escena: “queremos ver los suyos”.

Lea también: ¡Pillados! Las nuevas pistas que confirmarían la relación entre Sebastián Yatra y Aitana

Y si bien el nuevo tema de Sebastián Yatra ha tenido una buena recepción por parte de los fans, esta iniciativa del cantante no ha tenido la misma suerte, con muchos de sus seguidores comentando que puede ser una medida un tanto arriesgada, además de la “valentía” que implica meterse al mar a altas de la madrugada.

“Veo como medio peligroso meterse al mar en la madrugada. No sé, las olas se pueden descontrolar y terminar mal”, “Si quieres lo hago en verano pero no puedo ahora, sino me da una hipotermia” y “¿Tú pretendes que me vaya a una playa y haga el trend a las 4 de la madrugada? Porque lo veo difícil” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.