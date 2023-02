Diego Urrutia reveló la estrategia de las “Cuatro T” para conquistar Viña en una semana

El comediante Diego Urrutia reveló la estrategia de las “Cuatro T” que utilizó para pararse con desplante en el escenario de la Quinta Vergara y conquistar al público en la segunda noche de humor del Festival de Viña 2023, señalando que la fórmula consistió en “trabajo, triunfo, Tini y Temuco”, haciendo alusión a la cantante argentina que abrió la jornada y su ciudad natal, donde comenzó en el humor el año 2015.

Además, en el tradicional encuentro con los medios post show, donde se llevó la Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, se refirió a las críticas que recibió tras ser nominado como el reemplazante de Daniel Alcaíno, quien decidió bajar su personaje de Yerko Puchento para no presentarse ante un público juvenil.

“De repente en la derrota y en los triunfos hay que ser humilde. No les diría nada (a los críticos), solo disfruto lo premios, Buena onda para todos, no me meto en problemas”, señaló, dando por cerrado todo tipo de polémica, donde incluso fue comparado con una hamburguesa, por su colega Rodrigo González.

“La enseñanza de mi madre”

“Me gustaría agradecer a mi familia, mis amigos, papá, mamá, hermanos, muchas gracias. La enseñanza de mi madre, la sencillez, el respeto, la empatía me ayudaron el día de hoy”, dijo de manera emotiva, recordando a sus seres queridos tras obtener el importante triunfo, a menos de 10 años de haberse iniciado en el humor tras realizar un taller de stand up comedy.

Según contó, con el poco tiempo que tuvo para practicar, puesto que una semana antes de subirse a Viña le preguntaron si quería participar en la edición número 62 del certamen viñamarino, se encerró en su casa a practicar una y otra vez la rutina que ya venía presentando en bares y casinos.