El renovado Gonzalo Valenzuela: Con nueva serie de TV y amigo de los famosos festivaleros

El actor chileno Gonzalo Valenzuela es uno de los jurados del Festival de Viña del Mar 2023, pero también el orgulloso protagonista de una nueva serie que promete encantar en toda Latino América a través de Star +.

Nos referimos a “Planners”, una comedia dramática donde el artista nacional tiene un papel primordial que él mismo explicó a Publimetro:

“Hicimos la primera temporada del 2021, la segunda temporada el año pasado y se estrena ahora muy pronto. La serie es una comedia romántica, pero para que exista la comedia debe estar la tragedia, sin tragedia no existe”, partió contando emocionado desde el Hotel Sheraton Miramar.

Gonzalo interpreta a Marcos Gutiérrez, quien tiene un rol principal en la trama: “Esto parte con una pareja que es Malena (la actriz Celeste Cid) y Marco, que soy yo, pero en el capítulo uno se divorcian, despúes de muchos años juntos con un hijo de 18 años”.

Según contó Valenzuela todo se enreda, porque la pareja tenía un singular negocio, pero “él se queda con la empresa y ella se queda con la casa. Ahí ella se da cuenta que fue estafada”.

La vida lleva a que Malena tenga que reconstruirse desde cero y hasta competir con quien fue su pareja, lo cual da pie a una serie llena de monentos entrañables que el actual jurado de Viña 2023 asegura conquistará a los televidentes

Festival de Viña

Pero su nueva serie en Star+ no es lo único que tiene contento al intérprete nacional, su nueva participación en Viña le ha imprimido un aire jovial que pocas veces le habíamos visto y eso que hace casi 20 años, en el 2004, también fue parte del selecto grupo en el mismo Festival: “Obvio que uno crece mucho, son 19 años, con experiencia de escenario”.

También tuvo palabras para los participantes y artistas que ya vio en el escenario de la Quinta, como a Pamela Leiva, la comediante que le robó un par de besos: “La gente no sabe, no se imagina lo que es estar ahí en tu corazón. Y la gracia, lo maravilloso que hizo ella ayer, es eso que no se nota, parece simple, y esa es la magia (...) quiso ganar la segunda gaviota, eso es una maravilla lo que esa mujer hizo ayer”.

La recordamos que hasta se animó a darle besos y el respondió muy simpático “no preguntes cosas personales por favor (ríe). Eso es algo que pasó ahí en un minuto divertido y qué bueno que haya sido algo simpático. Son esas cosas que pasan en el vivo, en ningún otro espectáculo ella va a poder vivir lo que se vivió ayer.

“Es que al parecer aún eres un sex symbol”, le hicimos saber y el contestó que “ya estoy más grandecito yo soy el papá del galán. Ahora estoy con Pamela (bromea). No la conocía, nunca la había escuchado, ni su rutina. no he podido hablar con ella, traté de conseguirme su teléfono, no me pescó, ya te pasaste el rollo me dijo”.

Hablando más en serio, Gonzalo solo tuvo halagos para Pamela Leiva: “Lo que yo vi ayer fue un acto de humor perfecto”.

Di mondo y Paloma Mami

Hace un par de días los medios lanzaron una imagen de Gonzalo Valenzuela, bailando en la discoteque Ovo de Viña del Mar, con el fashionista Di Mondo, lo que claramente llamó la atención, pero él mismo nos explicó cómo se gestó ese momento.

“Me acerqué para felicitarlo por la Gala, me pareció muy bueno el mensaje que mandó (en la Gala) y me acerqué a él para felicitarlo. Fui directo a decirle, loco te agradezco un mensaje, te lo agradezco profundamente porque fue un mensaje necesario y ahí comenzamos a conversar y acagarnos de la risa, muy simpático”, partió diciendo al respecto.

“Su discurso me hizo recordar otro momento de Chile. Importante que alguien pueda sacar un discurso de unión, no para la mujer ni para los hombres, ni la derecha ni la izquierda, para todo el mundo. La única manera que el mundo pueda conseguir es una sociedad líquida antes. Había mundo, no lo conocía y es precioso, gigante bonito”. expresó.

Además, defendió a Di Mondo de sus detractores, que como Paty Maldonado, criticaron su discurso político en la alfombra roja: “La crítica va estar siempre y tampoco es un discurso político, por lo menos así lo vi yo. Es un discurso de opinión para todos. Criticar es tan fácil”, finalizó.