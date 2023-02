iCata compartió que fue compañera de universidad de Diego Urrutia y contó cómo era entonces

Ayer lunes Diego Urrutia dio un verdadero golpe a la cátedra en el humor con su presentación en la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, logrando hacer reír a carcajadas a la Quinta Vergara. Poco antes de que subiera al escenario viñamarino, la influencer y cosplay iCata compartió su desconocido vínculo con el comediante a través de un video de TikTok.

Resulta que el joven de 28 años, que se hizo conocido por su humor en TikTok, fue la gran sorpresa del evento al aceptar el arriesgado desafío de sumarse a la parrilla festivalera tan sólo una semana antes de la fecha de presentación, luego de que Yerko Puchento se bajara tras el cambio de artistas para esa noche.

Horas antes del debut de Diego, iCata sorprendió con esta revelación. Mientras se maquillaba, Catalina Salazar comenzó a contar: “El comediante de hoy en la noche en el Festival de Viña tiene 28 años y fue mi compañero de Periodismo por 5 años. Por si no lo saben, yo soy periodista de la Universidad de La Frontera”.

“Era bien calladito”

“Nunca fuimos como ‘amigos’, porque cuando yo estaba en la universidad trabajaba y también estudiaba, y viajaba a Santiago constantemente. Entonces, nunca pudimos tener una relación cercana, pero era de la gente que me caía bien y nos llevábamos bastante bien en clases”, explicó la joven.

Pero iCata compartió que no fue sorpresa para ella cuando se enteró, hace un tiempo, que Diego se estaba dedicando al Stand-Up Comedy. “Siempre tuvo esta cosa del humor, era bien calladito sí, todavía es medio calladito. De hecho, siempre tiraba comentarios chistosos entre medio, pero como les digo, una persona bien reservada”, relató la influencer.

En este sentido, añadió que “su tesina para sacar la licenciatura en comunicación social la hizo sobre comedia. No sé si era sobre el humor con estereotipos de Los Simpson, pero era algo de Los Simpson”.

“Hace poco, en noviembre del año pasado nos juntamos porque vino a Temuco y fui a ver un show de Stand-Up. De hecho, mi hermana quiso ir a verlo, me dijo ‘ven acá al bar no se cuánto, hay un cabro de TikTok que me encanta’ (...) y me manda la foto del Diego y yo como ‘pero si es mi compañero’. Fuimos a verlo y la verdad estuvo muy chistoso, yo soy complicada de hacer reír”, reconoció Catalina.

“Me sacó unas risas porque tiene un humor bien sanito, bien simple, es chistoso sus expresiones y todo. Es como un cabro normal y eso creo que lo hace más cercano al público”, fundamentó la joven.

iCata realizó un llamado a sus seguidores a apoyar a Diego Urrutia en su presentación en Viña. “Creo que es extremadamente valiente lo que hizo tan encima”, manifestó.

Por último, la influencer contó que se acordaba muy bien de Diego, pues “cuando estaba en la universidad yo no salía a ninguna parte, era muy dedicada a trabajar (...) pero la única fiesta que fui en la universidad fue en la casa de Diego Urrutia, nunca lo voy a olvidar, fui con mis otras amigas y lo pasé muy bien”.

“Así que, Diego, tú puedes”, cerró ICata el video.