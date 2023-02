“No he vuelto”: Gissella Gallardo se refiere a reencuentro con Pinilla y su desempeño en el Festival de Longaví

Juntos, pero no revueltos llegaron a la Quinta Vergara Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla. Mientras el exfutbolista arribó primero y se apostó en el palco con quienes fueron sus compañeros de TVN, su ex esposa apareció con sus hijas para ver el concierto de Tini.

Mauricio subió un video a sus redes sociales donde aparece muy contento justo en el momento en que la cantante argentina estaba comenzando su show. En el registro se le puede ver muy cerca del escenario y con las luces del monstruo de fondo.

Por su parte, Gissella Gallardo apareció junto a sus hijas cuando fue interceptada por Publimetro, momento en que se refirieron a las dotes de animador de Mauricio, quien hace poco estuvo presentando el Festival de Longaví.

En la instancia Gissella respondió si realmente regresó con Pinilla: “No he vuelto, no he vuelto”, dijo, aunque dio a entender que existe muy buena onda entre ambos.

Además, una de sus hijas se refirió a la participación de Mauricio como animador del Festival de Longaví: “Muy buena, muy entretenida”. Aunque consideraba que su papá estaba “bien está nervioso”. Pese a ello lo ve el próximo año como animador de Viña.

Por su parte, Gissella Gallardo dijo que eso debería pasar “cuando él esté listo y lo inviten animar, feliz”.