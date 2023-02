Parkinson, alzheimer y depresión: Bruce Willis y otros actores que han luchado por su salud

La 95ª entrega de los premios Óscar está a unas semanas de llevarse a cabo, donde una serie de importantes celebridades y talentos actorales se disputarán una de las preseas más codiciadas dedicadas a honrar lo mejor del mundo del cine, el próximo 12 de marzo desde el Dolby Theatre ubicado en Los Ángeles, California.

Entre los nominados de este año se encuentran Austin Butler por su interpretación de Elvis Presley, James Cameron por la secuela de Avatar, Angela Basset quien en algún momento se convirtiera en Tina Turner, esta vez disputaría la presea por su actuación en Black Panther: Wakanda Forever, Jamie Lee Curtis y hasta Rihanna por el tema de la película de Marvel, entre otras talentosas celebridades.

Bruce Willis y la lucha que vive tras el diagnóstico de su enfermedad

Si bien Bruce Willis, no ha tenido una nominación a los premios Óscar, se convirtió en un actor entrañable que logró capturar el corazón de su público gracias a su carisma y películas que rondaban el misterio como Sexto Sentido, el amor como Mi Encuentro Conmigo y acción como Duro de Matar.

Su impecable trabajo y talento lo llevaron muy alto y actualmente enfrenta una lucha en contra de una enfermedad, siendo diagnosticado con demencia frontotemporal, este padecimiento no tiene tratamiento ni cura por lo que su salud continuará agravándose. Pero para su familia esto no ha sido impedimento y han mostrado su amor, incluso Demi Moore, quien en su momento estuviera con él, no lo ha dejado solo ni un momento.

Aunque la nostalgia no se puede evitar, pues algunos compañeros del actor y hasta su propia esposa, han contado como era Bruce Willis antes de ser diagnosticado, entre los altibajos y lo abrumados que podrían sentirse sus seres queridos, no lo han dejado ni un momento solo.

Como Bruce Willis, estos famosos nominados al Óscar también han enfrentado duras batallas por su salud

A veces el público puede olvidar que los famosos son más que solo un personaje en pantalla, que también tienen vidas normales y que de hecho han padecido estragos en su salud, con padecimientos que no tienen cura o fuertes enfermedades cuyos tratamientos son mucho más complicados de sobrellevar, algunos de los talentos más prominentes de la industria y que han sido acreedores a nominaciones, han enfrentado luchas, algunas de ellas en silencio.

Michael J. Fox

El actor de Volver al Futuro, actualmente tiene 61 años, pero fue diagnosticado con Parkinson a los 29 años. El año pasado, Michael J. Fox recibió un Óscar honorífico gracias a sus contribuciones para el estudio de la enfermedad que por muchos años ha formado parte de su vida.

Robin Williams

El ganador a Mejor Actor, murió en 2014 tras quitarse la vida por vivir una fuerte depresión, fue su propia esposa la que habría contado que tres meses antes, Robin Williams había sido diagnosticado con Parkinson, aunque en realidad se trataba de demencia con cuerpos de Lewy. Además, luchó contra sus adicciones al alcohol y cocaína en la década de los 70.

Helen Mirren

La acreedora al premio Óscar por su trabajo en la película The Queen, al igual que Michael J. Fox, fue diagnosticada con Parkinson, por lo que no ha dejado de trabajar para ayudar a la investigación de esta enfermedad.

Leonardo DiCaprio

El ganador al premio Óscar, gracias a la película dirigida por Alejandro González Iñárritu, El Renacido, contó que padece de TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) desde que era niño, aun así esto no ha sido impedimento para que el actor pudiera despuntar su carrera y ha contado cómo ha sabido lidiar con ella.

Sean Connery

El actor, que alguna vez se convirtiera en James Bond, murió el 31 de octubre de 2020, a los 90 años, en las Bahamas. Fue su esposa Micheline Roquebrune, quien habría revelado que el actor padecía demencia senil meses antes de su fallecimiento.

Anthony Hopkins

El actor ganó el Óscar gracias a su película El Silencio de los Inocentes. Fue en 2017 que durante una entrevista, Anthony Hopkins había revelado que fue diagnosticado con Asperger y que, de hecho, habían tardado mucho en darse cuenta de su enfermedad y es que sentía que no encajaba en ningún lado.