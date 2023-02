“Solo buenas vibras”: Marcela Vacarezza agradece apoyo y cuenta detalles del accidente de Rafael Araneda

Con preocupación, pero agradeciendo el apoyo recibido por los fans en redes sociales, Marcela Vacarezza dio cuenta este martes del estado de salud en que se encuentra su marido, el animador Rafael Araneda, quien fue atropellado por un automóvil mientras conducía una bicicleta en la ciudad de Weston, Florida, en Estados Unidos.

En una entrevista dada esta jornada en lun.com fue donde la psicóloga relató los minutos de terror que vivió la familia del conductor al conocer del accidente, y en sus plataformas de Instagram y Twitter, se dedicó a agradecer el amplio apoyo que los usuarios le dedicaron a su marido.

El relato de Marcela Vacarezza

“Solo buenas vibras y una pronta recuperación”, que compartió en sus historias de Instagram de parte de su fan club en la red social, y un escueto “¡gracias!” para la decena de mensajes que los usuarios de la red propiedad de Elon Musk le dedicaron a Araneda.

“@mvacarezza toda mi bendición para ti y pronta recuperación a Rafael Araneda luego de vivir un duro accidente en la ciudad de Florida, Estados Unidos”, “ánimo y pronta recuperación”, “¡Gracias a Dios que está vivo! ¡Que se recupere pronto! ¡Por ustedes!”, “saldrá adelante y que se recupere bien @RafaAraneda, mucha fe y cariños a la distancia, un abrazo”, “pronta recuperación al Rafa” o “buenos días Marcela, mis saludos para ustedes y que Rafael se recupere pronto y Gracias a Dios está bien, saludos cordiales para ustedes son una linda familia, bendiciones”, que se multiplicaron en la plataforma social.

Marcela Vacarezza agradeció el apoyo recibido en redes sociales. Fuente: Instagram @marcelavacarezza_.

“Cuando recuperó la conciencia me llamo él. Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó”, dijo Marcela.

“Rafael iba en bicicleta por la calle y un tipo se paró un disco ‘Pare’ saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que (Araneda) voló”, prosiguió el revelador relato la esposa del animador, quien se consoló al saber que su marido “gracias a Dios andaba con casco”.

Marcela Vacarezza. Fuente: Twitter @mvacarezza.

“Sino, no la contamos. Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas, pero con muchas hematomas. Con el golpe perdió la conciencia. Ya en la ambulancia no se acuerda de nada. Ya está en la casa con reposo. Le cuesta mucho pararse y caminar, pero es obvio producto del golpe fuerte contra el pavimento. No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar con normalidad”, explica Vacarezza, quien aclara además que el conductor quedó muy preocupado por el accidente.

“Me imagino que el informe policial aclarará la situación y obviamente hay gastos que tiene que cubrir porque hubo daños (...) se notaba muy acongojado. Le escribió a Rafael -no sé cómo consiguió el teléfono- todo el día de ayer (domingo) para saber cómo estaba”, cerró.