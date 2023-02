Son el hazmerreír: carrozas y comparsas de Shakira y Piqué inundan los carnavales de España

Ya han pasado ocho meses desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron la ruptura tras 12 años de relación, pero parece que fue ayer que se dio la noticia y su polémica separación sigue estando en boca de todos y, por supuesto, ha sido tanta la relevancia que ha tomado, que se convirtieron en la temática principal de los desfiles de carnaval en España.

Este lunes y martes, 20 y 21 de febrero, se realizaron en varias ciudades de España los tradicionales paradas en las que las personas paseaban disfrazas de la cantante colombiana y del catalán, así como creativas carrozas alusivas al último tema de la artista, Session 53 con Bizarrap, que el dedicó a su ex y la nueva pareja, Clara Chía Martí.

Shakira humilló a Piqué en entrevista televisiva Instagram: @3gerardpique

Los videos de las comparsas rápidamente se hicieron virales en Instagram y Tik Tok, donde ganaron en un santiamén miles de “Me Gusta”, así como diversas respuestas: “En España la temática del carnaval fue Shakira, esta mujer ha hecho historia 😅 no hay lugar donde no se oiga su canción”, “Amo España, me han hecho reír con el carnaval”, “Clara...mente la mejor carroza....felicidades”.

Una de las carrozas que se llevó todo los elogios fue en su parte delantera tenía un gran reloj Casio, mientras que en su plataforma estaba un carro Twingo celeste en el que iba montado un hombre disfrazado de loba, una bruja y unos grandes audífonos rosados con la frase: “Que no te salpique” complementaron la geniosa idea.

Pero ellos no fueron los únicos que brillaron, pues en Galicia, también hicieron una parodia de la expareja: Una joven lucía como Shak en “Monotonía”, montada feliz en un auto, mientras detrás en un pequeño auto estaban “Clara y Piqué”, acechados por la “prensa”.

Otros que se robaron el show, fueron los que cambiaron el juego Golpea a la rana, por el golpea a Pique. Un gran caja, con parte de la letra de Session 53, llena de muchas personas con la cara de Piqué sonriente hacía de sapos, mientras que otro con un gran martillo de utilería les pegaba.

Esto ocurre a pocos días de que Shakira y Karol G estrenen su nuevo sencillo, que está pautado para este viernes 24 de febrero. En un adelanto la letra, esta nueva canción “Te quedé grande” promete ser más avasallante que la última que grabó la interprete de “Waka waka”. Esta sería la cuarta canción que el dedica a su expareja, aunque hay otra en puerta con Manuel Turizo.

Shakira manifestó en una entrevista a la revista Elle, que la música es terapia para ella y es allí donde ha drenado todo lo que ha sentido en este momento más oscuro de su vida.