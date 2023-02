“Tengo menos cosas de que defenderme”: Gonzalo Valenzuela explica sus locuras en el Festival de Viña

A sus 45 años de edad el actor Gonzalo Valenzuela, actual jurado del Festival de Viña del Mar 2023 confesó a Publimetro que ya no es el mismo de antes y se aburrió de andar peleando con el mundo y defendiéndose de las críticas. Ahora, su vida está enfocada en ser feliz, sin importar los odiosos de siempre.

Sentado en el bar del Hotel Sheraton Miramar, comentó la nueva serie “Planners” que estrenará para la plataforma Star+, el carrete que se mandó con Di Mondo en la discoteque Ovo, tras la gala del Festival, y los piquitos que se dio con la comediante Pamela Leiva, luciendo un ánimo totalmente renovado y espontáneo. Confesando, cuál es el motivo de su actual estado de ánimo.

“Ahora tengo menos cosas de qué defenderme. Lamentablemente, pasé mucho tiempo muy a la defensiva y tanto defenderte, te hace estar opaco, porque siempre estás esperando que te llegue algo, porque estamos en un lugar donde son tantos los ataques gratuitos, la pesadez, que yo empecé un minuto a defenderme muchísimo, sobre todo acá en Chile”, comentó.

“Todo el mundo te quiere pegar”

Sin embargo, la madurez y los años de circo le dieron una nueva mirada de vida, anti haters. La cual, explicó, tuvo que potenciar sobre todo en nuestro país, puesto que viviendo en Argentina nunca se sintió atacado, confesó.

“Viví 10 años en Argentina y allá no me pasaba, pero llego acá y empezaba una defensa que creo que todo el mundo te quiere pegar. Pero ya (se dijo). Ya tengo 45 años y ya no tengo nada de qué defenderme”,

Respecto a qué situación provoco el saludable cambio, señaló que simplemente ocurrió durante los últimos años.

“Ya soy un huevón grande, tengo 45 años ya no me voy a defender más. Ya no miro la redes sociales y no veo lo que dicen, ni lo que hablan y lo que opinan los haters. Estoy muy contento así”, sentenció.