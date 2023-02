Ácida crítica de Mauricio Israel a Diego Urrutia genera tenso debate en “Sígueme y te sigo”

Un acalorado debate sostuvieron en la edición de este martes de “Sígueme y te sigo” luego de que, cuando analizaban la exitosa rutina del comediante Diego Urrutia anoche, Mauricio Israel lanzara una lapidaria crítica al tiktokero, calificándolo de mal “ejemplo” para la juventud, tal como se aprecia en el video de YouTube.

Si bien el panelista, en una primera instancia, realizó un mea culpa y reconoció que al joven le fue bien, a diferencia de su severo pronóstico la semana pasada.

“Alabo la inteligencia de este niño, que llegó vestido como un niño de la calle (...) como un niño normal, como cualquier día (...) Yo no lo encontré espectacular, encontré que salvó, salvó bien, salvó no más”, inició sus palabras Israel.

En este sentido, añadió que “fue inteligente al usar un recurso antiguo para terminar su show con una sonrisa porque el tema de las canciones siempre rinde en el humor. Hizo algo que Nacho ayer dijo ‘no toques la política’, no la tocó. Le hizo un guiño a Tonka, a Yerko, muy suavecito”.

“El show de Yerko era mucho más agresivo con el tema de Tonka, y yo creo (...) que una de las razones por las que no le quisieron cambiar el día era porque él no quiso bajar el chiste de Tonka y como Canal 13 está empeñado en protegerla como sea…”, afirmó.

El panelista entonces manifestó que, tal como Pamela Leiva “me tapó la boca” el día anterior, ahora reconocía que encontró “bien y simpático”el show de Diego. “Parejito, no fue una cosa que me cagara… no, porque no reí nunca, me sonreí”, aseveró.

Acalorada discusión

No obstante, después el panelista planteó una ácida crítica en contra de Urrutia por su celebración tras la rutina de humor en la Quinta Vergara, lo cual generó un tenso debate entre los presentes.

“Él (Diego) aparentemente celebró con mucha justicia, celebró hasta las últimas horas de la madrugada, es más se le vio llegar… (...) A mí, un cabro de 28 años que supuestamente es un ejemplo de la juventud, que es ídolo, que es tiktoker no puede dar ese show”, arremetió Israel.

Sus compañeros manifestaron que no estaban de acuerdo, frente a lo cual el panelista argumentó que “no puede, porque empezamos el normalizar el tomar en los cabros y esa cuestión a mí, me vas a perdonar, ahora si quieres dime que soy viejo, anticuado, pero a mí en los ejemplos, para los cabros no pueden ser esos”.

“Yo no puedo aceptar que sea un ejemplo una persona borracha para un niño”, sostuvo.

Andrés Baile defendió a Diego argumentando que era joven y eso correspondía a lo que hacía en su vida privada, mientras que Israel fundamentaba que estaba en el Festival. “Pero lo pillaron, si es una persona pública, viene saliendo del Festival de Viña”, insistio.

Los compañeros de “Sígueme y te sigo” le explicaron que era un chico de 28 años, joven, que era libre de celebrar como él quisiera y no le hacía daño a nadie. Pero Isreal continuó en su postura de forma instransigente, indicando que el público del certamen eran “los niños”.

Pero esta mañana salió en la televisión alcoholizado, eran las ocho de la mañana y estaba alcoholizado ¿o no? (...) ¿Estaba o no estaba así? ¿Por qué salió en televisión? Él ayer tuvo 38 puntos de peak de sintonía, está en su mejor momento, pasa a ser un referente, lo van a entrevistar a la mañana y el equipo lo mete así a la pieza, borracho… ¡Por favor! ¿De qué están hablando? Y ustedes vienen aquí a justificar lo injustificable y dicen que ahora está bien, que son otros tiempos”, disparó Mauricio Israel en una acalorada discusión con Andrés Baile y Francisco Kaminski.

El conductor entonces le señaló que estaba “hablando estupideces”, dado que la juventud ahora no era como la de antes, indicando que ya no imitaban a los “referentes”.

“Quiero felicitar su teatralidad para cuando no tienes argumentos empezar a gritar”, argumentó Baile. “Este show teatral que estás haciendo que está viendo mucha gente, porque me esta escribiendo y me dice que de verdad estás equivocado. Porque tenemos que analizar al artista en su trabajo, arriba del escenario, pero no en su vida cotidiana”, añadió.

La discusión persistía entre los panelistas del programa, hasta que Kamisnki dio paso a los comerciales para calmar los ánimos.