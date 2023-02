Ale Valle denuncia campaña en redes sociales de un sector político contra show de Belén Mora

La periodista Alejandra Valle realizó un análisis de las repecusiones de suscitó la pifiada rutina de la comediante Belén Mora en el Festival de Viña del Mar durante un capítulo del programa on line “La Voz de los que Sobran”.

En este sentido, la comunicadora afirmó que “recuperamos el Festival, pero también recuperamos al ‘Monstruo’”.

“Yo debo decir que el show (de Belenaza) fue polémico casi desde el día uno. Hubo una campaña en redes sociales para que le fuera mal por parte de un sector político”, añadió Valle.

¿Sobrerreacción en Twitter?

Acerca de la rutina propiamente tal, la ex condutora de “Intrusos” indicó que “en los primeros dos tercios de la rutina, al menos yo, me reí. Lo pasé bien, me pareció interesante. Pero sabemos que en el último tercio empezó como a alargarse”.

“La ensalada no era el chiste, sino que el chiste se transformó en una ensalada. Uno como que no entendía mucho hacia donde iba y, efectivamente, no fue el mejor remate”, admitió.

En todo caso, la periodista advirtió que “no sé si da para las pifias que terminó recibiendo al final de la jornada, para la mala onda que hoy le están tirando a través del Twitter. (Le escriben) ‘Qué bueno que le fue mal’, que ‘es pedante’, que ‘es octubrista’, que todo eso fue lo que le pasó la cuenta”.

