Así reaccionó Karely Ruiz a los huevazos que le dieron en el Carnaval de Guaymas

Es una realidad que Karely Ruiz se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y carrera profesional.

El éxito de Karely Ruiz en OnlyFans

La modelo es una de las mexicanas que más dinero recaudan en OnlyFans.

De acuerdo a la joven regiomontana, tan sólo el año pasado se embolsó más de dos millones de dólares en la aplicación de contenido para adultos.

A esa cifra se le debe agregar lo que gana por patrocinios, eventos y contrataciones.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para la regiomontana.

Aunque la joven, de 22 años, cuenta con millones de seguidores, que siempre están al pendiente de su día a día, también tiene algunos detractores.

La pasa mal en el Carnaval de Guaymas

Lo anterior quedó evidenciado con su presencia en el Carnaval de Guaymas.

Aunque la famosa fue recibida con aplausos y halagos en la ciudad de Sonora, también sufrió algunas agresiones por parte de un sector del público.

📌#VIRAL|🥚Reciben a "Huevazos" a Karely Ruíz en el Carnaval de Sonora.



📌La molestia de los ciudadanos era debido a que se rumora que se le dio una gran cantidad de dinero por parte del gobierno estatal. pic.twitter.com/jDmsE8U6cV — MeganoticiasCuliacán (@MeganoticiasCLN) February 20, 2023

Y es que, mientras Karly Ruiz se encontraba bailando en un carro alegórico, le lanzaron algunos huevos; de hecho, uno de los “proyectiles” impactó en su pecho.

Luego del evento, la modelo y conductora no se guardó nada y reaccionó en sus redes sociales.

Así reaccionó Karely a las agresiones

“O sea me tiran, me agreden ¿qué más sigue? Yo no me meto con nadie yo fui hacer mi jale y yaaaaa, si me pagaron por saludar, estar en el carnaval y listo, deberás que están dlv todos los que tiran”, redactó en sus cuentas oficiales.

Además, la joven mencionó que algunos se molestaron, porque asistió rodeada de las autoridades, pero recalcó que en este tipo de eventos masivos pueden haber accidentes.

“Estoy viendo notas donde me tiran que porque la Marina me está cuidando, si lo hacen es porque hay mucha gente muy intensa y pueden ocurrir accidentes, aparte yo pago para que me cuiden de que se quejaaaan ustedes”, dijo.

Como suele ser con todo lo que realiza Karely Ruiz, sus comentarios recibieron el apoyo de muchos internautas, aunque también fue criticada por otra parte de los usuarios.