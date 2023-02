Christell Rodríguez vuelve a “Aquí se baila” a tan solo semanas de haberse casado: “Lo estamos dando todo”

La cantante Christell Rodríguez está lista para arrasar en la nueva temporada de “Aquí se baila, talento por sobre la fama”, la cual se estrena este domingo en horario prime de Canal 13. La exchica “Rojo” es una de los pocos participantes que se repetirá, y lo hará de la mano de Luciano Coppelli, el bailarín con quien participó en la primera temporada.

“La temporada pasada la competencia estaba en un punto demasiado alto cuando llegué, entonces era difícil ponerme a esa altura, si eran todos bailarines”, aseguró la artista de 25 años. Ella afirmó que durante al año no tuvo tiempo para continuar su preparación, a pesar de tener claro que volvería al estelar. Hoy se está poniendo al día.

“Este año que pasó me comieron más los estudios, no bailé tanto. Me hubiera gustado prepararme más, pero por suerte este verano he estado con suficiente tiempo para ensayar. Estamos tratando de subir el nivel, mi coach (Rosita Piulats) me dice que el año pasado entré en kínder y ahora estoy en cuarto básico”, comentó.

“Realmente lo estamos dando todo. Me estoy exigiendo a mí misma para superarme y mostrar crecimiento en cada baile. También estamos con el desafío de hacer cosas con harto sentido y mucho mensaje, que ojalá mis presentaciones sean recordadas no tanto por los trucos que hago sino por lo divertido que se ve, transmitir cosas. Eso es lo que queremos”, indicó.

“Es genial tener su apoyo”

La flamante novia se integra en una nueva etapa de su vida, ya que a inicios de febrero contrajo matrimonio con su novio Roberto Parra, tras cuatro años de pololeo.

“Ha sido muy tranquilo todo tras la ceremonia, no han cambiado mucho las cosas por ahora. Sí ha sido una experiencia nueva para él, porque me ha acompañado a los ensayos. Para mí es genial tener su apoyo, además que me corrige, me ayuda, aporta con ideas y es muy creativo, entonces no pasa desapercibida su presencia”, afirmó Christell.

La nueva pareja casada no ha podido irse de luna de miel, ya que están buscando ahorrar más. “Idealmente queremos viajar, así que espero pasar muchas semanas acá. Además estamos prontos a recibir nuestro departamento, y tengo hartos proyectos que requieren una inversión”, reveló Rodríguez.

Christell planea retomar su carrera musical, por lo que volverá a los estudios de grabación este año. “Yo soy artista independiente, todo corre por mi cuenta, así que quiero ahorrar para grabar canciones nuevas. Mi idea es lanzar al final de este año un EP de cinco canciones. Ya tengo tres de ellas”, confesó la artista.