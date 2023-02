Conductoras de “Hoy se Habla” fustigaron contenido machista de Alejandro Fernández en Viña

En la edición de este miércoles del programa “Hoy se Habla”, las conductoras se refirieron a la presentación que dio anoche el cantante mexicano Alejandro Fernández en el Festival de Viña del Mar, en particular al contenido machista de su show, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Hay algunas cosas que no entiendo de Alejandro Fernández, no me voy a enemistar con su fanaticada, pero he escuchado muchas críticas sobre una especie de machismo”, señaló María Elena Dressel.

La conductora añadió que se refería tanto al piropo que le dedicó a la modelo que le entregó una de las gaviotas y también a su tema, que interpretó, “Mátalas”.

Apología al femicidio

Margot Kahl le envió un mensaje al cantante azteca: “ese tipo de piropos hoy en día, está como medio primo hermano del acoso. Es muy innecesario, no nos gusta”.

Acerca de la mencionada canción, Dressel leyó parte de la letra: “Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres”.

Asimismo, la periodista afirmó que “esta canción no debería cantarse en ninguna parte del mundo”, a lo que Margot añadió que es “una verdadera apología al femicidio”.

Por su parte, Lady Ganga señaló que “la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hizo un tuit de la letra de la canción y la condenó también”.

A continuación, las conductoras manifestaron que Fernández debería sacar este tema de su repertorio, frente a lo que la influencer recordó que “hay artistas, como Café Tacuba, que no tocaron más ‘Ingrata’, porque tienen la conciencia de que estamos en otra sociedad y que no hay que seguir fomentando este tipo de pensamientos”.

Ni irónica ni metafóricamente: la violencia contra mujeres es un problema latente en nuestra sociedad, urgente de erradicar y tiene diversas manifestaciones



¡Saca la misoginia de tu línea editorial! — Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) February 22, 2023

