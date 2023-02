“El país les tiene que dar el lugar que se merecen”: Gonzalo Ramírez lanza descargo contra el Festival de Viña sobre show de Los Jaivas

El periodista Gonzalo Ramírez lanzó un extenso descargo en vivo contra la producción del Festival de Viña del Mar, esto tras la noche en que se presentó la banda nacional “Los Jaivas”. Y es que el conjunto chileno se subió al escenario alrededor de las 02:00 am, finalizando cerca de las 3 de la mañana.

En esta instancia y en el marco de la celebración de los 60 años de la banda chilena, es que se les entregó el galardón máximo del festival, la Gaviota de Platino, sumado a la de plata y oro e incluso la entrega de las Llaves de la ciudad de Viña del Mar, todo esto como reconocimiento a su trayectoria que comenzó en la misma Ciudad Jardín.

Los Jaivas reciben máximo galardon Los Jaivas recibiendo máximo galardón, la gaviota de Platino. Fotografía por Agencia Uno

Sobre esto Gonzalo Ramírez comentó en Meganoticias AM “Yo debo ser uno de los tantos que no pudo ver a Los Jaivas, me quedé dormido. No me dio. Todo esto es opinable, yo debo reconocer que me gustan mucho y ver tocar la batería a Juanita Parra lo encuentro mágico” comentó. A lo que agregó “Lo único que puedo decir es que si se decide dar el reconocimiento máximo, como es la gaviota de platino... ¿Es la hora para hacerlo? No sé”, declaró.

Unas horas más tarde volvió a retomar el descargo para comentar que sus declaraciones las realizaba de manera subjetiva y como seguidor de la banda de rock. “¿Saben qué? Acá es súper subjetivo, yo lo reconozco. Acá hablo como amante de la música y como espectador. Me gustan mucho Los Jaivas, yo encuentro que son una banda emblemática. Tienen un sello tan característico”.

Finalmente destacó el buen recibimiento que tuvo el conjunto ante las premiaciones, destacando el respeto que mostraron en el escenario de Viña. “Ellos no se hicieron problemas, sabían que iban a ir tarde. Son ellos unos caballeros y ella una dama, pero creo que están a un nivel y a una altura que el país les tiene que dar el lugar que merecen. Terminar a las 3 de la mañana con ellos, fue muy tarde”, enfatizó.

Si te perdiste la presentación de la banda nacional Los Jaivas, puedes verla a continuación: