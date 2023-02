El pesar del Kiwi tras polémica del beso con Pamela Leiva: “No creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas”

Arturo Walden, más conocido como el Kiwi, ha estado envuelto en polémicas durante los días de festival en el Buenos Días a Todos. La primera de ellas fue el beso que le quiso robar a Pamela Leiva, por lo que se llenó de críticas. Ahora en entrevista con LUN abordó el tema y ofreció disculpas.

“Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa. Cero intenciones de acoso ni de faltar el respeto. Me equivoqué y ofrezco disculpas igual”, dijo.

LEE MÁS: Kiwi se desubicó con Pamela Leiva y dejó la grande en redes: “Ya no se roban besos, los besos se dan consentidos”

“Me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío. Estoy contratado sólo por lo que dure el Festival de Viña. Ahora, después del beso, no creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas”, reflexionó.

Explicó que con Pamela está todo bien, y agregó que: “También siento que me equivoqué. Pero, ¿quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado”.

“Ya no se roban los besos”

En el estudio del matinal, Ivette Vergara le preguntó a la comediante si los besos con Gonzalo Valenzuela estaban en el libreto, Leiva dijo que no y el Kiwi se lanzó a darle un beso tras decir “Y esto tampoco”.

“Ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso (...) Eliminado Kiwi. ¡No, ándate!”, terminó en tono de broma.