El supuesto setlist de Paloma Mami en Viña: Consideraba a Polima y Pailita en el remix de “Ultrasolo”

Paloma Mami se presentó el lunes 20 de febrero en la segunda noche del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, su exitoso paso por la Quinta Vergara no estuvo exento de polémicas y comentarios de los internautas. Esto debido a algunos problemas de sonido que presenció el público y los televidentes durante la presentación de la artista.

A ello se suma la filtración del supuesto setlist de Paloma en Viña, que según se lee, contaría con la participación Polima Westcoast y Pailita, ambos en “Ultrasolo” Remix, y este último en “Síntomas de soltera”.

Lo cierto es que los fans estaban anhelando dichas presentaciones, pero se llevaron una gran decepción cuando la cantante urbana interpretó sola ambas canciones. Las redes no se hicieron esperar y pronto comenzaron a emitir sus cuestionamientos, mencionando incluso que la producción del festival le habría prohibido subir a los artistas.

Al respecto, Pailita señaló “Anda circulando un setlist de la Paloma en el cual aparezco yo, como que iba a entrar en ‘Síntomas de soltera’ y en ‘Ultra Solo’. Quiero que no me anden metiendo en cosas en las que no tengo nada que ver”.

A lo que agregó: “Nosotros ayer (el domingo) fuimos a ver el Festival. Yo con la Paloma no hablo desde que salió “Síntomas de Soltera”, ni con nadie de su equipo de trabajo. yo, nada que ver ahí. A nosotros no nos invitaron a cantar”.

Pero todavía no se extingue la posibilidad de que los fans puedan ver a Polima interpretando el tema de su autoría junto a la artista el 23 de febrero, fecha en que se presenta el actual jurado de Viña del Mar. Respecto a Pailita, su participación no ha sido confirmada.

Este es el supuesto setlist filtrado: