“Eso de que me regalaron la gaviota, no guachito”: la defensa de Belén Mora tras las palabras de JC Rodríguez

Ya han pasado varias horas de la presentación de Belén Mora en el Festival de Viña del Mar, en donde fue protagonista de un incómodo momento luego de que el monstruo la llenara de pifias durante su rutina.

A raíz de esta situación, la humorista decidió romper el silencio luego de que Juan Pablo Queraltó la interceptara cuando iba a comprar pan.

El primero en dirigirse a la comediante fue Julio César Rodríguez, quien destacó las habilidades de la “Belenaza”.

“Creo que lo más importante es reconocer tu talento, más allá de las actuaciones. Tu tremendo talento lo hemos visto en tantas ocasiones. Ayer ibas como avión y de pronto empiezan a caer unas pifias. Se produce un quiebre en la rutina”, apuntó el animador de “Contigo en la mañana”.

Por su parte, Belén le respondió que: “Yo lo que rescato es que de los 50 minutos que hice, los primeros 40 minutos la gente se cagó de la risa. Los últimos 10 que fueron, según el análisis que hice con los chiquillos, desde el chiste de la ensalada los perdí”, aseguró.

“Tampoco me voy a echar a morir, y por lo mismo cuando empezaron a pifiar me di el tiempo de escucharlos porque una trabaja para el público”, complementó.

“Pero eso de que me regalaron la gaviota, no guachito, me aplaudieron 40 minutos y esa de plata me la merecía. La de oro no, esa me la hubieran regalado”, lanzó la humorista, aludiendo a las críticas que han salido en las diferentes redes sociales.

Por último, la exMorandé explicó que prefiere “tener una (gaviota) ganada que una segunda regalada”.