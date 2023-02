Fito Páez se alineó con artistas del género urbano en Viña: “Son parte de esa tribu desesperada que no sabe qué hacer con este planeta”

Fito Páez se presentará esta noche en el Festival de Viña del Mar, en la que será su quinta vez en el escenario de la Qunita Vergara, con un espectáculo donde promete darle “con todo” para satisfacer al “monstruo de verdad”.

En conferencia de prensa fue que el icónico intérprete argentino, uno de los representantes de la oleada de artistas que dieron vida al movimiento musical de las décadas de los ochenta y noventa de su país en Latinoamérica se refirió al fenómeno actual que ha representado el género urbano y que en esta edición del Festival ha tenido una gran presencia.

El apoyo de Fito a los urbanos

“Yo siento que las chicas, los chicos, los chiques, como quieran ponerlo, forman parte de la familia. Son parte, tienen la misma actitud, a lo mejor menos acordes, pero la misma actitud. A lo mejor menos textos, pero la misma actitud”, señaló Fito, quien de todos modos se alineó en favor del movimiento juvenil.

“Los quiero, los respeto, les tengo mucho amor, porque en definitiva, de una u otra forma, son parte de esa tribu desesperada que no sabe qué hacer con este planeta, y están intentando salvajear sobre lo que está sucediendo en el mundo y contarlo”, enfatizó.

Respecto de su show, el cantante enfatizó en que “le vamos a dar con todo. Primero le vamos a dar de comer al monstruo de verdad y al otro lo vamos a mandar al confín de los infiernos”, al paso que reconoció que “Viña forma parte de mi experiencia carnal con Chile”.

Confirman a Fito Páez en Festival de Viña y comienzan a rodar las opiniones divididas

Sobre el final, también se refirió a la serie autobiográfica que se prepara para la plataforma de streaming de Netflix.

“Mirá, en ese momento estaba con otros managers, me ofrecieron la idea, me pareció absurda. Peor justo comenzó la pandemia, ahí lo tenía a Nacho Iraola, que era editor de Planeta Argentina, hace años me decía: ‘Escribí tu biografía’, y yo le decía: ¿Para qué? No le va a importar a nadie. En la pandemia como tenía tiempo libre, empecé a escribir la autobiografía en el sentido literal de la palabra. Y creo que sobre ese texto comenzaron a escribir algunos de los capítulos de la serie que va a sacar Netflix dentro de poco y esperemos que esté a la altura del libro”, cerró.