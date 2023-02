La embarazada más elegante y sexy: Nadia Ferreira presumió su ‘baby bump’ en bikini en la playa

Hace una semana que Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron que serán padres con una adorable foto a través de sus redes.

“El mejor regalo de San Valentín. Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas”, fue el mensaje que escribieron en la adorable imagen en la que Marc le tocaba la barriguita a Nadia.

Luego de eso no habíamos visto más a la modelo, hasta que este martes reapareció sin el cantante, presumiendo lo hermosa que luce en su embarazo.

La modelo sigue trabajando, aunque esté embarazada, y así lo presumió a través de sus historias de Instagram, en donde dejó ver cómo la maquillaban y arreglaban para una sesión de fotos.

Nadia Ferreira reaparece luciendo su ‘baby bump’ en la playa en sesión de fotos

A través de sus historias de Instagram, Nadia se mostró posando en la playa, luciendo su barriguita de embarazada en un bikini negro.

Además, lució muy elegante con un cubre todo verde con transparencias, amarrado en la zona del abdomen.

En las imágenes se ve a la esposa de Marc Anthony sentada, de piernas cruzadas, con su cabello largo y con ondas, luciendo hermosa y sexy, demostrando que aunque está embarazada sigue trabajando y luce más divina que nunca.

“Wow que embarazada más bella”, “Nadia es una diosa, siempre se ve hermosa”, “muero de amor con su look tan adorable, se le ve un poco la pancita”, “ella siempre tan elegante y glamurosa, me encanta”, y “la embarazada más hermosa, y trabajando”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hace unos días, Nadia y Marc fueron captados durante una salida y la modelo de Paraguay se veía muy elegante llevando un vestido largo negro, con un blazer celeste y unos zapatos bajos negros.

Sin duda, Nadia Ferreira se caracteriza por la elegancia y el glamour en cada uno de sus looks y no podemos esperar a ver todos los looks con los que nos sorprenderá durante su embarazo.