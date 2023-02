“Mañana será más bonito”: Karol G le dedica canción a su hermana tras haber dado a luz

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, fue tendencia tras revelarle al mundo a través de sus redes sociales el infierno que está viviendo tras dar a luz a su primera hija, Sofía. Enfrenta un proceso de depresión postparto que lo quiso compartir con sus seguidoras para drenar lo que siente y una forma de visibilizar lo que millones de mujeres padecen tras parir.

La famosa maquilladora confesó que no se siente bien con su cuerpo y todo lo que tiene en su mente, a pesar de que no tiene ningún tipo de carencia material o afectiva, que necesita paz para disfrutar de su bebé.

“Desafortunadamente desde hace ocho días me ha cambiado todo, todo, todo. Yo estaba súper bien, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando del proceso de Sofi, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sofi no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón, y cada vez me sentía más sola o me siento sola sabiendo que lo tengo todo”, contó entre lágrimas.

Continuó: “No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas, aún sabiendo que tengo a mi alrededor me siento muy triste. Veo mi cuerpo y no es igual. Sé que todo es un proceso”.

Sororidad de hermanas

Por supuesto que la cantante colombiana no se quedó callada ante la alarmante confesión de su hermana y le dedicó unas emotivas palabras durante su primer Festival de Viña del Mar, el pasado lunes 20 de febrero. Pero esto no fue suficiente y también le regaló el primer sencillo de su álbum Mañana será bonito, que lanzará este viernes 24 de febrero.

“Este tema es para mi hermana mayor, que hace unos días nos bendijo con una bebé en la casa y, por razonas obvias de lo que les pasa a las mujeres después de un embarazo, después del parto, no se ha sentido feliz por estos días. Vero te amo, no importa qué, ‘Mañana será bonito’ y te dedico está canción, es para ti”, manifestó la “Bichota”.

Acompañada con un ukelele comenzó a cantar: “Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquito. Sí hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente , otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en -20, pero me recargo de mi gente...”

Según la Organización Panamericana para la Salud, el trastorno depresivo durante el periodo perinatal afecta a un 15% de las mujeres que han parido, lo que lo convierte en un problema para la salud. En casos extremos, puede conducir al suicidio, que es una de las primeras causas de muertes de madres recién paridas; y al filicidio (padre o madre asesinan a su hijo).