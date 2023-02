“Muchos pidieron que siguiera y por ellos seguí”: Belenaza prefirió mirar el vaso medio lleno mientras la pifiaban en Viña

“Hubo pifias desde antes”, reconoció Belen Mora cuando llegó a hablar con los periodistas que la esperaban en masa tras su fallida presantación en Viña 2023. Si bien recibió una Gaviota de Plata, luego tuvo que bajarse entre pifias, porque simplemente el público no aprobó sus chistes que muchos catalogaron de largos.

No solo eso, según Publimetro pudo constatar en el mismo público, muchos aseguraban que su rutina fue “grosera”, “tediosa” y algo “desubicada”.

En todo caso, ella no esquivó ninguna de las preguntas que le hicieron en la carpa de prensa, donde llegó cerca de las 2 de la mañana y lo primero que dijo fue: “Ellos pidieron la gaviota y me la entregaron, así que feliz”.

Lo primero que le consultaron fue si pensaba que había sido un error no dejar el escenario después que recibió el galardon de la Gaviota de plata.

“No fue un error, para nada, porque decidí quedarme, decidí escuchar al público, al final uno trabaja para el público, la opinión del público es la que vale y se estaba expresando, no fue la manera ideal en que a mí me hubiese gustado que se expresara. Pero se expresaron y aunque no lo crean, aunque la mayoría haya estado pifiando, habían muchos que me pidieron que siguiera y por ellos seguí”, aseguró.

También puso pecho a las balas cuando una periodista le consultó por qué hizo esa rutina, si la misma también había recibido pifias en Limache.

Belén Mora asegurí que “en Limache me pifió un grupo de 30 personas y luego de esas pifias la gente me aplaudió a rabiar. Fue una excelente jornada, una excelente noche y creo que hubiese sido tremendamente irresponsable cambiarla a una semana del Festival”, indicó.

Luegi agregó que con respecto a su rutina, se sentía “segura y confiada de la pega hecha, yo confío y hasta este momento estoy orgullosa de lo que hice. Habría sido espectacular llevarme dos gaviotas, pero me llevo una, este es un sueño que tengo desde chica y le voy a dar besito, igual voy a disfrutar esta noche” , aseguró.

Pero los periodistas le insistieron en si pensaba que se había equivocado con esa performance y ella contestó: “Esta rutina lo estoy haciendo desde marzo del 2019, llevo cuatro años dándole forma, preparándola. No la preparé para este público en especial y a mí cuando me llamaron del Festival de Viña no me dijeron ‘Hola Belen ¿cómo estás?, vas estar la noche Alejandro Fernández y los Jaivas’, uno se prepara para el público en general y no para un público específico”.

Chistes largos

A través de la prensa Belén se enteró de lo que decía la gente de la galería, lo que más se repetía era que sus chistes fueron muy largos. Con respecto a ello, la ex Morandé también tuvo algo que decir.

“El público tiene la última palabra y si el público opina eso llegará el momento de reflexionar y analizar por qué pensaron eso. Lo más probable es que lo hayan pensado, porque tienen razón. Insisto, la última palabra la tiene el público, entonces encuentro que sería muy soberbio de mi parte opinar de lo que piensan”.

Consultada si es que hacía un mea culpa o algún tipo de reflexión sobre lo que pasó ella contestó que “Vuelvo a repetir, las reflexiones de mi tipo de trabajo y reflexiones personales las haré en su momento. En este momento estoy disfrutando esto, yo lo pasé la raja, lo pasé increíble y me voy con eso en el corazón”.