“No creo que haya sido culpa del cartel”: Fabrizio Copano sobre fallida presentación de Belén Mora

El comediante Fabrizio Copano se refirió a la difícil presentación que tuvo su colega Belén Mora durante la tercera noche de Festival de Viña del Mar 2023, donde se fue entre pifias sin recibir la Gaviota de Oro, señalando que el problema habría radicado en que se arriesgó con un chiste demasiado largo, no apto para el escenario de la Quinta Vergara.

“Nosotros los comediantes sabemos que hay noches buenas y noches malas. Le tocó esta vez una noche... no sé si mala, pero...en particular, yo creo que el público nunca tiene la culpa”, señaló.

Si bien, aclaró que Belén no se excusó contra la audiencia, Copano hizo una autocrítica como humorista, asegurando que ”hay comediantes que a veces nos cerramos con la idea de que el público tiene la culpa. ´No me entendió, no me escuchó, no está a mi nivel’. Y eso, siempre es mentira. Uno tiene que encontrar el punto de conexión”.

Según su parecer, Belén contaba con un público ad hoc a su tipo de humor, pero tomó una decisión arriesgada al contar una historia demasiado larga, en la segunda mitad de su rutina, la cual habría sido la causante de las pifias finales.

“Se arriesgó con un chiste largo”

“No creo que haya sido culpa del cartel, creo que calzaba con su comedia. A veces pasa, uno toma decisiones arriesgadas. Ella se arriesgó con un chiste largo y los chistes largos son complejos, porque se tienen que subir a tu chiste al principio, sino es difícil que conecten con lo que viene. Hacer ese tipo de chistes, es complicado”, explicó el comediante a un día de subirse por segunda vez a la Quinta Vergara.

Finalmente, destacó que la ex Morandé con Compañía saldrá adelante y logrará dar vuelta la página

“Estoy seguro que todo va a estar bien para la Belén y para todos los comediantes que se presenten”.

Fabrizio Copano se presentará la penúltima noche del certamen viñamarino, junto a la cantante Christina Aguilera y el artista urbano Polimá Westcoast.