“Se abandonó a la gente grande”: Patricia Maldonado reclamó por la poca variedad de la parrilla del Festival

Patricia Maldonado lanzó este martes duros cuestionamientos a los dos canales de televisión encargados de organizar la parrilla de espectáculos programados para esta edición del Festival de Viña del Mar por preferir artistas orientados al público juvenil y dejar de lado a la audiencia más adulta.

Fue durante la emisión de un nuevo episodio del programa “Tal cual” donde Maldonado acusó lo que, a su juicio, es un grave error de los organizadores del Festival.

Para ello, la panelista del espacio de TV+, conducido por José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, dio como ejemplo su fortuito encuentro con un alto ejecutivo televisivo en un restaurante, momento que aprovechó para escarbar en los motivos que tuvieron TVN y Canal 13 para decidirse por artistas juveniles en desmedro de los de mayor trayectoria.

Las quejas de Patricia Maldonado

“Él, muy amoroso y encantador, y me dice: ‘Es que en realidad ha sido un poquito fuerte la crítica’, y yo le digo: ‘¿Pero cómo no quieres que los critiquemos?’. ¿Por qué? me dijo: ‘Bueno, es que cambiaron las cosas’. No si está bueno que cambien, está bien, le dije yo. Pero aquí se abandonó a la gente grande”, relató la opinóloga, quien insistió en la postura de que el Festival de Viña es de todos y no solo de algunos.

“Mira lo que genera Fabricio”: Jordi Castell sufrió divertido chascarro en el set de “Tal Cual”

“La gente en vez de ver el Festival, nos ve a nosotros”: José Miguel Viñuela analizó la nueva versión de Viña

“El Festival de Viña, le dije: ‘No les pertenece a ustedes como canal, le pertenece a Chile’. Y los chilenos tenemos desde el cero mes, desde que está en la guata, hasta 103 años. Por lo menos denos en el gusto. Uno y uno, uno y uno”, prosiguió Maldonado.

“En el humor, un cabro joven y uno viejo; así se hacen las cosas”, sentenció.