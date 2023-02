Se conoció el misterio: Querida periodista reveló ser la voz en off del Festival de Viña

Finalmente se conoció el misterio que comenzó a rondar en redes sociales, desde la primera noche del Festival de Viña 2023. Fueron varios los cibernautas que comenzaron a realizarse la misma pregunta al darse inició a la transmisión de la obertura del certamen internacional y escucharon la clásica frase “buenas noches, bienvenidos a Viña del Mar, el festival latino más grande del mundo”. Hasta que se supo quién es la voz en off.

“A quienes me preguntan: efectivamente soy la voz en off del Festival de Viña 2023. Un honor colaborar. ¡Gracias por los buenos comentarios! #FestivalDeVina2023″, escribió en su Twitter la periodista de Canal 13 Carolina Urrejola, quien renunció a Teletrece Tarde, para tener su propio proyecto en el cable.

“Siempre es un honor colaborar de alguna manera, sobre todo con esta edición de festival después de dos años sin que se hiciera. A mí particularmente me gusta mucho, la mayoría de los chilenos tienen recuerdos imborrables de él”, dijo la periodista, en entrevista con el medio Fotech.cl.

“Me dio mucha emoción”

La expareja del también periodista Mauricio Jürguensen, se encuentra actualmente radicada en el extranjero, lugar desde donde agradeció las muestras de apoyo de la gente y el de sus amigas, quienes le enviaron un audio con el resultado de la grabación, puesto que no ha podido ver ni escuchar el resultado

“Le pedí a unas amigas que me grabarán, porque no tengo acceso para verlo ni escucharlo, para ver cómo salió, y me dio mucha emoción escucharme”,

Sobre cómo se concretó esta participación, señaló que la contactó el equipo de producción ya que “me había tocado, en el último festival, grabar solo la presentación, pero ahora me tocó grabar toda la continuidad”.

“La voz más bonita de Chile”, “Tu voz es una de las más bonitas, además de una precisión articulatoria maravillosa. Felicitaciones”, le escribieron.

Y ante las preguntas de cuándo reaparecerá en televisión, entregó al buena nueva.

“Reaparezco en tv pronto, en @CNNChile”, escribió en Twitter.