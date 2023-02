Coconut Kitty no es la única: el caso de otra modelo de Onlyfans que se quitó la vida después de dar a luz

El mundo del entretenimiento, sobre todo pegado al mundo de Onlyfans, está impactado con el suicidio de la modelo Diana Deets más conocida como Coconut Kitty. No obstante, este caso no es el único y ocurre apenas dos meses después que una similar tomó la misma decisión.

[ La fortuna que alcanzó Coconut Kitty, modelo de OnlyFans que se quitó la vida ]

Fue el pasado 18 de diciembre cuando Rachel Mee falleció a los 25 años de edad, la joven conocida como Rachel Kaitlyn era considerada una de las modelos que más suscriptores generaba en la plataforma azul.

Fue su amiga Ciare Robinson la que confesó que “perdió su batalla con las presiones de este mundo”. El trágico suceso ocurrió 9 meses después de tener a su primer hijo.

“Esta Navidad será la primera de Kyro. Es devastador que su madre no esté con él. Estamos muy tristes y no entendemos cómo este mundo le ha fallado a una joven hermosa y cómo ella sintió que no tenía otra opción que ya no estar aquí”, escribía.

Aunque a diferencia con Coconut, en el caso de Rachel se desconoce el tipo de presión que tuvo que enfrentar en redes sociales. Sin embargo, en ambos casos se apunta que los calificativos y acoso en aplicaciones habrían sido el detonante de su trágica decisión.

Causas de suicidio

El artículo Factores contextuales asociados con la mortalidad por suicidio a nivel de país en las Américas, 2000-2019, identificó que mientras el homicidio y el consumo de alcohol y otras sustancias se asocian con un aumento de la mortalidad por suicidio entre los hombres, la desigualdad educativa fue el principal factor entre las mujeres. Para ambos sexos, el desempleo se asoció con un aumento de la mortalidad por suicidio.

A pesar de los esfuerzos para reducir el suicidio a nivel mundial, las Américas es la única región del mundo donde la mortalidad por suicidio ha ido en aumento desde el año 2000.

La mayoría (79%) de los suicidios en las Américas ocurren entre hombres, pero el suicidio entre las mujeres también ha ido en aumento. En 2019 se produjeron más de 97.000 suicidios en la región.