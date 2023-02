Con todo y vestido blanco: se casó con ella misma y ahora está pensando en divorciarse

Las relaciones de pareja suelen ser bastantes diferentes entre una persona u otra, cada quien vive de una forma diferente estar en esa situación. Y si se piensa en el caso de las exparejas es aun más difícil, porque aunque al inicio tienen una relación cercana y comparten muchas cosas en su vida, muchas veces luego terminan alejados totalmente o incluso odiándose.

Pero y cuando la relación es con uno mismo y decide divorciarse ¿Ahí qué se hace? Esta historia es bastante extraña y hay que ir despacio para poder entenderla bien. Sofía Maure, es una joven que quizás cansada de buscar el amor de pareja decidió practicar la ‘sologamia’, el término con el que se ha intentando describir la relación que se tiene con uno mismo, más allá del amor propio.

Pues resulta que Maure fue a varias tiendas a buscar el vestido perfecto, blanco inmaculado, para celebrar una boda, con quién, con ella misma, “Hoy en momentos esquizo de mi vida, me compre un vestido de novia y me cocine una torta de casamiento para casarme conmigo misma”, escribió en su rede social de Twitter. Tal vez esta historia no está tan alejada del pensamiento de varias personas que a falta de pareja, preferirían casarse con ellos mismos.

Pero el asunto no termina allí, pues luego de alardear su boda en redes sociales, Sofía dijo “actualización: voy un día casada conmigo y no me aguanto más, estoy viendo como es el tema del divorcio por las dudas”, por su puesto el hecho de casarse con ella misma y luego hablar de divorcio causó varios comentarios, entre los que se pueden leer: “pensé que era una broma... y eres real”, “Con quién se queda el perro?”, “Ni vos misma te soportas”.