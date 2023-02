“Debe ser un poco de envidia”: Mauricio Israel barrió el piso con Nicolás Copano

Mauricio Israel se fue con todo contra Nicolás Copano, debido a unas palabras que emitió el periodista a la salida de la Quinta Vergara, tras ver el show de Fito Páez en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2023. Ocasión donde le tiró un palo al comentarista deportivo, señalando que “me gusta que es el último que defiende a los cancelados. Me parece una cosa de locos. El abogado que defiende a los cancelados”, lanzó a las cámaras del programa “Sigueme y te sigo”.

Debido a esto, Israel se tomó unos minutos en el espacio que conduce Francisco Kamiski, donde se convirtió en panelista estable, y disparó a quemarropa contra el hermano de Fabrizio, comediante que se presenta en la quinta noche del certamen viñamarino.

“¡Quién eres tú, no eres nadie”

“Con qué moral él puede hablar de cancelados. Quién le otorgó a él el título de juez para hablar de personas canceladas. Debe ser un poco de envidia de su hermano que triunfó en Estados Unidos y fue un show de James Gordon, un late muy famoso de Estados Unidos. Y, él, no le ha ganado a nadie”, respondió con furia.

“Una persona que no conozco, que hable de cancelados y que yo soy el abogado los cancelados... me parece que nadie se puede erigir el término de juez para calificar o cancelar a personas, me parece desubicado y de mal gusto”, continuó en su réplica.

Además, lo comparó con el hermano menos, destacando que él sí “es un tipo exitoso”.

“Su hermano Fabrizio es un tipo exitoso y estoy seguro que esta noche le va a ir muy bien el Festival de Viña. (Eso sí) me molestó él, fue muy irónico. Quién eres tú para venir hablar de los cancelados, ¡no eres nadie nadie!”, lo basureó.