¿Estaban peleadas?: la razón por la que Karol G y Shakira habían aplazado la canción contra sus ex por fin se ha revelado.

La esperada colaboración de Shakira con Karol G está a horas de ver la luz. El 2 de febrero fue cuando se iniciaron los rumores de que las artistas colombianas estaban preparando un éxito donde ambas ‘acabarían con las carreras de sus exparejas de una vez por todas’, y finalmente hace unos días se confirmó dicho tema.

Las redes sociales y el internet explotaron al momento en que las colombianas hicieron el anuncio oficial, y en el Time Square de Nueva York lanzaron un pequeño adelanto del video musical de ‘TQG’, con el lema “Tu reality show favorito llegó a su final”.

Sin embargo, se ha revelado que, si bien los rumores de dicha colaboración circulaban en redes desde hace antes, la canción tuvo que sufrir un importante retraso, pues estaba programada para salir hace mucho tiempo.

‘TQG’, la canción de Shakira y Karol G tenía fecha de estreno en octubre del 2022

El deseo de Karol G de trabajar con Shakira venía desde años atrás, pero el equipo de la intérprete de ‘Monotonía’, le rechazó su canción porque no era el momento indicado. Sin embargo, las circunstancias de la vida y sus relaciones las llevaron a unirse para este proyecto que tiene con mucha emoción a sus fanáticos.

Ahora bien, la fecha de estreno se tuvo que mover gracias a Shakira, y no solo la canción, tambien el lanzamiento del album de Karol G, ya que esta última decidió ajustar su calendario para hacer que la colaboración con su colega fuese posible.

Shakira optó por lanzar primero su exitosa ‘Session #53′ donde ‘despedazó' a Gerard Piqué en un junte con Bizzarap.

Acordaron que su canción conjunta sería parte del nuevo álbum de Karol, que en ese momento tenía una fecha de lanzamiento prevista para octubre, pero Shakira tenía una solicitud: el “Vol. 53″, ya programado para debutar en enero, tenía que salir primero.

“Todo su proceso quedó claro para mí en el momento en que escuché ‘53′”, dice sobre la canción que encabezó las listas de éxitos, que nombra y apunta a la expareja de Shakira y a la mujer joven con la que la engañó.

“Ella me dijo: ‘Esta es mi forma de compartir lo que he vivido. No hablo de eso en las entrevistas: el arte es cómo me expreso como mujer’. Yo estaba como, ‘Déjame arremangarme y lo haremos juntas’”, afirmó Karol G para Variety.

Siento que con la canción de Karol G y Shakira, nos van a volver mierda muchachos, van a trapear el piso con nosotros. Yo mejor me voy escondiendo — Marco. (@marcogmusica) February 22, 2023

Las redes sociales estallan contra Gerard Piqué y Anuel AA y afirman que “es hora de que se escondan”

Los fanáticos de las cantantes y quienes además esperaban este tema, han tenido opiniones bastante contundentes sobre las acciones que las exparejas de Karol G y Shakira cometieron con cada una respectivamente.

Karol G terminó con Anuel y al poco tiempo tenía otra novia con quien se casó y además tuvieron una hija juntos, todo en el plazo de dos años, y se burló de la intérprete de Tusa en varias ocasiones. Por el lado de Shakira, más claro no se puede ver, su polémica y pública ruptura separación del futbolista ha aumentado los números en su cuenta bancaria y ha cosechado éxitos musicales con sus recientes canciones.

Ahora esta canción promete ser uno de los éxitos más importantes para ambas y sus fanáticos han sembrado expectativas inmensas ante el inminente lanzamiento de TQG.

“Lo que todos estábamos esperando, dos reinas juntas. Shakira y Karol G”; “Tengo miedo porque con la sesión no había expectativas altas y con esto sí”; “Shakira y Karol G automáticamente yo: Me morí, reviví, me morí de nuevo, reviví y me vuelvo a morir.”; “Reinas del universo! Se va a caer el mundo!”; entre millones más, son los comentarios que se han generado al respecto.