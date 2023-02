“La confianza llegó a otro nivel”: Nicki Nicole se sinceró sobre su especial amistad con Gonzalo Valenzuela

Nicki Nicole es una de las artistas confirmadas para subirse al escenario en esta nueva edición del Festival de Viña 2023, y será la encargada de cerrar el último día del certamen en la Quinta Vergara.

“Qué hermoso volver a encontrarnos Chile. Esto es un sueño para mí”, escribió la artista tras pisar suelo chileno.

En este contexto, es donde la artista ya se encuentra calentando los motores para su presentación de viernes y durante este miércoles se llevó a cabo la conferencia de prensa que deben realizar todos los invitados previo a su show.

En esta instancia, la cantante argentina se refirió a su rol como jurado en la competencia folclórica e internacional, en donde ha compartido junto a Polimá Westcoast, Eduardo Fuentes, Emilia Mernes, Juanita Parra y Gonzalo Valenzuela, con quien ha formado un especial vínculo.

Según lo consignado por TiempoX, la trasandina aseguró que ella “no sabía que tenía tantas enamoradas, me habló hasta mi mamá. Yo dije: ‘¡Wow! Ok, este está solicitado’. Pero no, increíble el amor de los chicos. A Emi la conozco hace mucho, al Poli también. Pero a los demás como que no tenía mucha confianza. Y también como que al verlos los primeros días tan serios y tan rectos dije: ‘Uy, esto va a costar’”, comentó sobre la relación con sus compañeros.

Asimismo, Nicki Nicole aclaró que a pesar de las diferencias, pudo establecer un vínculo con cada uno, en especial con el actor nacional.

“Después con las cenas y los almuerzos y también compartir en camarines, fuimos llenándonos de confianza. Y claro, Gonzalo empezó a preguntarnos: ‘Cuéntenme sobre música, cuénteme sobre baile, cuénteme sobre esto…’. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos todos perreando hasta abajo en el camarín y ahí ya está… La confianza llegó a otro nivel”, explicó.