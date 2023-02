Laila Roth un día antes de presentarse en Viña: “No poder divertirlos, eso me preocupa”

La carta más enigmática del humor, Laila Roth, cerrará este nuevo certamen del Festival de Viña 2023. Hoy día fue la conferencia de prensa, en donde ella conversó con la prensa un día antes de enfrentarse a la Quinta Vergara.

Ella señaló que sí ajustó su rutina al público que estará presente en su jornada, seleccionando los chistes que van a funcionar mejor ese día.

Inevitablemente, fue consultada sobre el mítico monstruo al que se enfrentan los comediantes, y partió bromeando que se casó con un monstruo, lo que despertó las risas y los aplausos de la prensa especializada.

“A mí no me preocupa que me pifien, lo digo en el sentido de que entiendo que si algo te gusta te ríes y si algo no, no”, aseguró.

“Por lo general estamos más educados para ‘bueno, no me gusta, me quedo callado y saco el celular y espero que termine’. Por ahí lo que tiene esto de circo romano es que en vez de dejar de prestar atención, la gente empieza a expresar su descontento”, continuó la comediante.

“Eso es lo que me da más miedo”

“Me preocupa más decir eso: ‘Tengo esta posibilidad, esta oportunidad, de estar aquí en este escenario, mostrar lo que estoy haciendo y no poder divertirlos’. La gente paga una entrada cara y obvio que les debe dar bronca que no los estén haciendo reír”, comentó Roth.

“Hay veces que sí puede ser rudo, en el sentido en que empiezan a pifiar y cuando uno dice que va a cambiar de rumbo no te dan la posibilidad, ya los perdiste (...) Eso es lo que me da más miedo, que (el público) no me den la oportunidad de encontrar ese cambio de ritmo”, apuntó Laila.

“Trabajé para que salga bien y si sale mal, que es una posibilidad que siempre existe, ya que todos mis colegas trabajan para que salga bien, ninguno dice ‘voy a ir para que me pifien, la verdad que estoy para esa’. A veces cuando uno toma riesgos y a veces pueden salir como pueden salir mal”, concluyó.

“Bueno la tarotista dijo que me iba a ir bien”, tiró como talla Laila Roth.