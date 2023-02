“Lo llamé, estaba llorando y me dijo que lo trataron como un delincuente”: Mauricio Israel contó cómo reaccionó Kiwi tras ser desvinculado de TVN

Mauricio Israel se fue de tarro y reveló cómo reaccionó el Kiwi tras ser desvinculado de TVN luego de darle un beso sin consentimiento a Pamela Leiva, esto en pleno despacho en el “Buenos días a todos”.

El panelista del programa “Sígueme y te sigo” llamó a Arturo Walden para preguntarle sobre lo sucedido y a partir de esto, lanzó una ácida crítica a los ejecutivos del canal y de pasadita a Pamela Leiva.

“Hubo una sobrerreacción de Pamela Leiva, se puede haber molestado, pero mezclar el tema de los tiempos complicas la situación, más si estás respondiendo a un canal que defiende una línea editorial así”, dijo sobre las palabras de la humorista a través de un Instagram.

Asimismo, Israel decidió arremeter contra la excasa televisiva del Kiwi: “También la hubo (una sobrerreacción) de los ejecutivos de TVN porque no le advirtieron antes, y quienes lo conocemos sabemos que es espontáneo, podría haber una talla sobre los homosexuales y habría pasado lo mismo porque nadie lo advirtió. Se debió respaldar al Kiwi, ofrecer la disculpa y matar el tema ahí, pero como esta gente se encarga de darnos alimento para que los critiquemos, estamos discutiendo una situación que no deberíamos estar haciendo”, sostuvo.

“Me gustaría escuchar el mea culpa del equipo de producciones del matinal, de la gente del canal, pero nada de eso hay”, planteó.

“A las personas hay que tratarlas con respeto, y el cómo echaron al ‘Kiwi’, siendo desalojado y mandándolo de vuelta a Santiago, eso no tiene perdón”, aseguró Israel.

Posteriormente, Mauricio comparó esta situación con lo que ocurrió con Hermógenes Pérez de Arce cuando fue echado de un programa por Tonka Tomicic.

Finalmente, contó que pudo contactarse con el Kiwi y confesó que se encontraba realmente afectado por dejar TVN.

“Lo llamé, estaba llorando y me dijo que lo trataron como un delincuente, no se merece ese trato, la sobrerreacción del canal es espantosa. A ver si la gente que hizo la constitución me manda el manual de buen comportamiento y me lo manda”, concluyó.