Netflix: series ‘exitosa’ que fueron canceladas por la plataforma streaming

El director David Fincher, nuevamente, se encargó de quitarle las esperanzas a los fanáticos de la serie Mindhunter, al informar que no habrá nueva temporada del popular programa de asesinos múltiples.

“Estoy muy orgulloso de las dos primeras temporadas. Pero es una serie muy cara y, a ojos de Netflix, no atrajimos suficiente audiencia para justificar la inversión. No les culpo, asumieron riesgos para sacar adelante la serie, me dieron los medios para hacer ‘Mank’ como yo quería, y me permitieron aventurarme por nuevos caminos con ‘The Killer’. Es una oportunidad de trabajar con gente capaz de atreverse. El día en que nuestros deseos no sean los mismos, tendremos que ser honestos y separar nuestros caminos”, dijo para Le Journal Du Dimanche

‘Mindhunter se une a una larga lista de series que, a pesar de contar con gran popularidad en algunos sectores, no son suficientes para renovar nuevas temporadas.

A continuación algunas series de Netflix que fueron canceladas a pesar de su relativa popularidad.

[Te recomendamos leer: House Of The Dragon: ¿Cuál es el origen de la Casa Hightower?]

Series canceladas en Netflix

“The OA”

La serie se centra en Prairie Johnson, una joven rusa que es adoptada cuando aún es pequeña por una pareja estadounidense. Prairie aparece después de haber estado desaparecida durante siete años. Ahora se hace llamar «OA», tiene unas extrañas cicatrices en su espalda y ha recuperado la vista que perdió antes de su adopción, pero se niega a contar al FBI y a sus padres adoptivos, dónde estuvo y cómo recuperó su vista.

“Sense8″

Sense8 cuenta la historia de ocho desconocidos (Will, Riley, Capheus, Sun, Lito, Kala, Wolfgang y Nomi) de diferentes culturas, razas y orientaciones sexuales que, después de experimentar la trágica muerte de una mujer a través de visiones o sueños, se encuentran mental y emocionalmente conectados.

“Santa Clarita Diet”

Sheila y su marido Joel son dos agentes inmobiliarios que viven con su hija adolescente Abby en el suburbio de Los Ángeles llamado Santa Clarita. Ninguno está contento con sus vidas, pero son capaces de sobrellevar el día a día. O así es hasta que a Sheila le ocurre algo que cambiará la vida de su familia para siempre.

“Jessica Jones”

Jessica Jones es una mujer con superpoderes sin volar por los aires que tuvo una breve carrera como superheroína hasta un incidente en la que el Hombre Púrpura hizo que matara a alguien. Después de ese incidente, se convirtió en una investigadora privada.

“The Punisher”

Cuando su esposa y su familia son asesinadas, Frank Castle comienza su venganza contra el crimen al actuar como juez, jurado y verdugo.

“Chilling Adventures of Sabrina”

Después de cumplir 16 y recibir la noticia de que es mitad bruja, Sabrina deberá equilibrar una parte de su vida entre demonios y hechizos, y otra parte como una adolescente común, mientras lucha contra fuerzas que amenazan a la tierra, y a todos sus seres queridos.