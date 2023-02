Pixar admite fracaso de “Lightyear” y echa la culpa al público por no estar listos para una historia densa de ciencia ficción

Para sorpresa de muchos, Pixar ha tenido que afrontar uno de los mayores fracasos en su historia con el estreno de “Lightyear”, la película que sigue al personaje de “Toy Story” a través de una compleja historia de ciencia ficción, la cual la empresa de animación ha afirmado que el público no estaba preparado para digerir.

Los números en taquilla de la producción animada fueron totalmente nefastos, consiguiendo muy poco dinero del cual se esperaba, inclusive tratándose de una película con un personaje conocido y amado por muchos, por lo que, a Pixar no la he quedado más que aceptar el fracaso de la misma, pero no sin antes opinar sobre el público que la fue a ver.

COO de Pixar habla sobre el fracaso de “Lightyear” y sorprende a todos con sus declaraciones

Pete Docter se dio a conocer en el mundo de la animación por su trabajo en verdaderas joyas como “Up” y “Inside Out”, lo que le hizo ganarse el puesto de Jefe de Operaciones de Pixar y ha sido él quien, en una entrevista para el medio The Wrap, ha hablado sobre la cinta.

“Hemos reflexionado mucho sobre ello porque a todos nos encanta la película. Nos encantan los personajes y la premisa” dijo el animador y ejecutivo, a lo que añadió “Creo que probablemente lo que nos ha salido mal es que pedimos demasiado al público”.

Según Docter, el enfoque que tomó la empresa y sobre todo, el director de la cinta, Angus McLane, fue el de hacer una película de ciencia ficción pura, cosa que no cayó muy bien con el público general, ya que no era lo que se esperaba al escuchar “Lightyear”.

“Lightyear”, uno de los peores fracasos de Pixar

“Creo que hubo una desconexión entre lo que la gente quería/esperaba y lo que les estábamos dando” concluyó Docter, quien ahora se enfrenta a otra polémica decisión luego de que se diera luz verde a “Toy Story 5″ la cual se espera que si haga el dinero necesario.

Con un presupuesto de unos 200 millones de dólares, “Lightyear” apenas consiguió recaudar 226 millones a nivel mundial y si bien, para muchos es una ganancia, hay que tomar en cuenta los millones de dólares que se invierten en publicidad, los cuales no se lograron recuperar.