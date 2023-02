“Se vienen hartas sorpresas”: Tita Ureta y José Luis Repenning celebran su elección como “Embajadores de Festival”

Con sorpresa, pero con la emoción de ser los primeros en la historia del concurso, Tita Ureta y José Luis Repenning celebraron anoche su elección como los flamantes “Embajadores del Festival”.

El evento, que fue organizado este año por el diario La Hora para reemplazar a la ya suprimida elección de la “Reina del Festival de Viña”, tuvo un alto número de votantes en su primera fase de elección por Internet, y este miércoles cerró su proceso electoral con la votación de los profesionales acreditados en el evento artístico.

La alegría de Tita Ureta y Repenning

Y precisamente este último proceso fue el que determinó anoche que ambos rostros de Canal 13 fueran consagrados como los primeros “Embajadores de Viña”.

“¡Qué emoción! Pasaba por aquí para agradecerles. Soy la primera ‘Embajadora de Viña’, gracias a ustedes, más de 90 mil votos. El cariño de ustedes, la verdad, es que lo he recibido, ah, con mucha felicidad, que me tienen el corazón completamente lleno. Gracias a los periodistas también que votaron y que hicieron que podamos ser embajadores junto a Repe, que le mando también un tremendo abrazo”, señaló la panelista de “Juego textual”, quien desde ya prometió una serie de “actividades” y “sorpresas” para tomar posesión de su nuevo rol.

“Muchas gracias, tremenda responsabilidad, y ahora se vienen días de hartas actividades para que nos estén acompañando ahí en la premiación. Se vienen hartas sorpresas. Un beso grande y que tengan una linda noche”, señaló la hija de Emeterio Ureta.

La dupla agradeció el apoyo de la gente y a los periodistas acreditados en Viña que votaron por ellos. Fuente: Instagram @titaureta.

“Les quiero comunicar que estoy orgullosa porque mi partner, aquí, es el primer embajador de Viña. Sí, embajador de Viña 2023″, dijo, por su parte, Priscilla Vargas, quien en una de sus historias de Instagram confirmó el triunfo del periodista de la señal controlada por el grupo familiar de los Luksic.

“Sí, se pasaron, de verdad, el cariño. Yo no me lo esperaba”, señaló Repenning, quien en entrevista con adnradio.cl reconoció que su triunfo fue tan sorpresivo para él, que no tiene claro lo que hará para celebrar el logro.

“Me lo he pillado tan de sopetón que no tengo idea. Yo sé que la Tita es un delfín, una sirena, algo hará en el mar, yo no sé que voy a hacer, algo más a mi pinta, una completada bailable, una parrillada tipo cumbia”, reveló el conductor del matinal “Tu día”, quien se mostró emocionado con el apoyo recibido por la gente.

“No lo puedo creer (...) la ‘Pri’ (Vargas) me dijo, pero no le creía, ha sido todo una sorpresa muy linda. Si hay algo que ha pasado acá y que no puedo dejar de agradecerlo permanentemente, es un cariño inmenso que he sentido de la gente en general, en la calle, en todos lados”, cerró.