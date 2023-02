“Si lo hacía mal iba a quedar como yeta”: la notable participación de Eduardo Fuentes en la rutina de Rodrigo Villegas

Rodrigo Villegas tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña de Mar, en donde logró dominar al monstruo en la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Plata y Oro. Sin embargo, hubo un personaje que también fue protagonista de la rutina: Eduardo Fuentes.

En un momento de la presentación, el humorista comenzó a pedir videos musicales como si estuvieran en YouTube.

La primera canción fue Don’t Stop Me Now de Queen, pero mientras sonaba el tema apareció una “interrupción” del rostro de TVN, tal como la publicidad que aparece en la plataforma de videos.

“Hola amigos, me acabo de hacer una maravillosa página web en Notengoweb.com”, dice el comunicador en el comercial.

“No quiero hermano, saltar anuncio. Estoy en mi noche, no quiero”, aseguró molesto Villegas, quien tuvo que parar de bailar tras la publicidad.

Este divertido hecho ocurrió en cuatro ocasiones y logró sacar varias carcajadas de la Quinta, incluida la de Eduardo Fuentes.

Imitando a Luisito Comunica

A raíz de esta situación, el periodista de TVN contó cómo surgió esta participación en el show de Villegas: “Ese aviso no existe, está grabado para la ocasión. Me contactó Rodrigo, porque él lo hacía en su rutina con otros videos, pero obviamente (acá) no podía ser un comercial. Yo estaba de vacaciones y le dije “cuando llegue lo grabamos”, relató en una entrevista en LUN.

Asimismo, aseguró que no sabía si este registro realmente iba ser parte de la rutina, puesto que “me dijo ‘si alcanzamos a llegar a esta parte es porque nos fue bien’ (...) Estaba nervioso, porque si lo hacía mal iba a quedar como yeta, iban a decir ‘iba bien hasta que salió el video’”.

Finalmente, reveló que la intención era imitar al youtuber Luisito Comunica, quien durante estos días se encuentra como invitado especial en el Festival de Viña del Mar.

“La idea original era un comercial así para hacer páginas web que hacía Luisito y él estaba al lado mío y me miró con cara de ‘¿me estás parodiando?’”, comentó.