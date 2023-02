Ahora con 7 hijos a cuestas, ¿de cuánto es la pensión alimentaria que Marc Anthony les paga?

Ahora con 7 hijos a cuestas, muchos se están preguntando ¿de cuánto es la pensión alimentaria que Marc Anthony les paga a cada uno de sus pequeños?

Y es que luego de sus constantes divorcios, así como acuerdos con sus antiguos amores, más de uno quedó sorprendido con la cantidad que el puertorriqueño debe pagar de forma mensual a dos de las mujeres con las que tuvo más de un hijo. Tal es el reconocido de Dayanara Torres quien exigió, por medio de una muy pública demanda, que el cantante se hiciera cargo de Cristian y Ryan quienes nacieron producto del amor que en una oportunidad ambos sintieron.

Pero, ante la polémica separación que ambos tuvieron, esta ex Miss Universo 1993 solicitó ante un juez que el artista se comprometiera a correr con todos los gastos de sus niños y por eso se conoció que éste debía pagar 26.800 dólares mensuales, pese a que ella había exigido que fueran 28 mil dólares.

Y ahora con el bebé que viene en camino, muchos se preguntan ¿de cuánto es la pensión alimentaria que Marc Anthony les paga a sus hijos? y la respuesta ha sido clara y contundente: hasta ahora solo dos de sus ex son quienes le han exigido legalmente la cancelación mensual por manutención al cantante. Es así como Dayanara Torres y Shannon de Lima ha sido las únicas en quedar en evidencia ante esta petición millonaria por manutención infantil.

Sin embargo, Shannon al parecer fue un poco más ambiciosa, pues además de solicitar 9.500 euros para costear los gastos de sus hijos, también logró quedarse con algunas propiedades que el cantante tenía en Miami, pero para que esto llegara a un feliz acuerdo ella debía cumplir una condición que le impuso el intérprete de ‘Tu amor me hace bien’. Y es que su ex no podía volverse a casar tres años después de su separación y fue algo que cumplió perfectamente con tal de lograr su objetivo.

Con esto entonces queda establecido que Marc destina 36.300 dólares mensuales a sus ex, ya que ni su primera novia Debbie Rosado ni Jennifer Lopez le han exigido algo similar para mantener a sus hijos.