¿Cómo surgió el crossover con Los Bunkers?: Fabrizio Copano contó los detalles sobre cómo logró el épico final de su show en Viña

El épico final de la rutina de Fabrizio Copano conquistó al público y a los televidentes en esta nueva edición del Festival de Viña del Mar. El humorista invitó a Los Bunkers y a los exparticipantes del Club de la Comedia para unirse a su show.

Posterior a su show y tras el éxito de este crossover, el comediante fue consultado sobre cómo surgió la idea de llevar a la banda nacional devuelta a los escenarios, esto antes de su regreso oficial.

“La idea se me ocurrió una noche que no podía dormir. Estaba con mucho insomnio. Empecé a pensar esta idea, igual la veía muy difícil, era congeniar hartas personas”, relató en la conferencia de prensa.

“Dije ‘a ver, lo voy a conversar primero con Sergio Freire. Él es el dueño de este chiste’. Entonces, lo llamé, le dije ‘Sergio, tengo esta idea...’, y me dijo ‘yo estoy. Si tú conseguí a los demás, yo estoy’. Ya, ok. Tenemos a Sergio Freire. Luego me junté con Sergio y con Pedro, y les pregunté a los dos ‘oye, qué les parece esta idea...’ Y los dos se empezaron a entusiasmar. Vamos”, continuó.

Eso sí, confesó que lo más complejo era conseguir que la agrupación fuera a la Quinta Vergara. “Luego viene el paso más difícil que era conseguir a Los Bunkers. Yo soy muy amigo de Mauricio Durán y de Francis Durán, y a través de ellos me empecé a acercar... ‘Oye, chiquillos, tengo esta idea...’ Y ellos obviamente vienen ahora con una gira gigante, con estadios que están todos vendidos, algunos aquí también en la Quinta Vergara. Les dije ‘les tinca hacer esta aparición del retorno de Los Bunkers en un chiste’”, explicó Copano.

Según las palabras de Fabrizio, en sus rutinas “siempre hablamos de referentes musicales. Cómo George Harrison tiene un rollo con los Monthy Python. Por ahí empecé a convencerlos, de a poquito ablandé su corazón, y dijeron ‘ya, démosle’. Luego me reuní con el resto de la banda... ‘Ya, démosle’”.

Finalmente, Copano contó que tras concretarse su idea venía la parte más importante: mantener esto bajo mil llaves.

“Y después fue la coordinación, porque mandamos van, tuvimos que hacer toda esta coordinación para que todos se reunieran y que pasara piola, que era lo más difícil, porque todo esto siempre se filtra. A alguien se le sale, alguien le cuenta a un primo, a un amigo y termina en Twitter”, contó.

“Entonces, la pega que hicimos de mantener este chiste en secreto lo más posible fue la parte más, más, más difícil. Y se logró. Estoy muy, muy, muy feliz”, sentenció Fabrizio.

Cabe recordar que el humorista se llevó todos los premios de la noche, la Gaviota de Oro y de Plata.