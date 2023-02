Harvey Weinstein sentenciado a 16 años: ¿cómo ha sido su vida en la cárcel?

Los días de gloria de Harvey Weinstein por su carrera como productor de cine, quedaron totalmente sepultados por sus acciones personales al abusar de su poder para violar y acosar a distintas mujeres de la industria; y ahora ve cómo sus últimos años de vida tendrá que pasarlos privado de la libertad.

Luego que el hombre de 70 años fuera condenado a 23 años de prisión en 2021, ahora se le han sumado 16 años más a su condena tras aparecer un nuevo caso de violación y otros dos cargos de acoso sexual cometidos contra una mujer en un hotel de lujo hace una década.

Algunas famosas como Angelina Jolie, Cara Delevigne y Gwyneth Paltrow formaron parte de la lista que incluía más de 40 mujeres víctimas del hombre calificado como “depredador sexual”.

Así es la vida de Harvey Weinstein en la cárcel

Harvey tuvo que cambiar los trajes pulcros, costosos y de marcas reconocidas, por el típico traje naranja que repite a diario mientras ve cómo su vida se esfuma en la cárcel de Wende, al norte de Nueva York.

Tras codearse con la élite de Hollywood pasó a compartir residencia con más de 950 reclusos, entre ellos, el asesino de John Lennon.

#ÚLTIMAHORA | Dictan 16 años de prisión para Harvey Weinstein tras haber sido declarado culpable de tres cargos de violación y abuso sexual a una modelo de origen italiano. pic.twitter.com/5rYpq6VVTT — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 23, 2023

El exproductor suele estar vigilado las 24 horas del día y al igual que los otros criminales, tan solo goza de una hora de patio al día, acceso a la biblioteca y a los servicios religiosos, además, asiste a charlas sobre orientación y prevención del suicidio.

Los últimos meses se le ha visto caminando con una andadera debido a las distintas complicaciones de salud que ha presentado como la diabetes y enfermedades del corazón.

Un informe de The New York Times y The New Yorker en 2017 reveló los antecedentes de abuso sexual, acoso y acuerdos secretos del magnate que usaba su influencia para aprovecharse de mujeres jóvenes.

Weinstein era uno de los hombres más poderosos y a su cargo estuvieron cintas como Pulp Fiction, Clerks y Shakespeare in Love.