“Lo mejor que hemos visto en Viña 2023″: El explosivo show y caótica salida de Christina Aguilera de la Quinta Vergara

Era un show con un número de canciones determinado y ella cumplió a cabalidad. Así al menos fue la impresión de los presentes que aún están pifiando en la Quinta Vergara, porque Christina Aguilera se fue del show.

Se llevó los dos galardones Gaviota de Oro y Gaviota de Plata, hizo bailar y emocionar. Entre el público estaba el periodista Andrés Caniulef, quien aseguró que definitivamente “es lo mejor que hemos visto en el Festival de Viña 2023″.

Fueron exactamente 18 canciones, la primera “Dirty” y la última “Let there be love”, dejó la grande, se despidió y literalmente de inmediato se subió a una camioneta y se fue. Mucha custodia, conguardias personales y carabineros que impidieron el paso de la prensa no oficial para poder grabar su salida u obtener alguna impresión.

Luego de su increíble show que fue alabado por el público y la prensa especializada, el mosntruo quedó pifiando larfos minutos, pidiendo incluso una Gaviota de Platino que nunca llegó, porque de hecho, Christina ya se había ido de la Quinta Vergara.

En lo técnico el público que miraba por televisión y también en la Quinta tuitearon que se escuchaba algo rara la voz de Aguilera, pero al parecer eso fue solo un problema técnico, porque claramente después dio prueba contundente de que tiene una de los mejores registros del continente.

ntre las 22.02 y 23.13 horas, el show de Christina Aguilera marcó 35,7 puntos online, con peak de 39,4 a las 22.51. En el mismo horario, Chv tuvo 3,8 y Mega 7,5 unidades. Esta presentación obtuvo un 11% más de sintonía que el número anglo de Viña 2020, Maroon 5 (32,1) y se transformó, hasta ahora, en el artista musical más visto de Viña 2023

Ella, lo mejor de Viña pic.twitter.com/N0OeNxSnnZ — Ale Rod (@alerodriguezpin) February 24, 2023