“Malayas ctm me silenciaron”: Pablo Chill-E sin perdón ni olvido contra equipo de sonido de Polimá

Polimá Westcoast tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, evento del cual además es jurado. Invitó al escenario además a sus amigos del género urbano, Young Cister, Pailita y Pablo Chill-E. Y este último sí quedó feliz, pero con un pero...que lo publicó en su Instagram.

A través de redes sociales los seguidores advirtieron que por televisión no se escuchó la voz del intérprete de Jaguar, aunque sí en la Quinta Vergara no hubo problemas.

LEE MÁS: Polimá sorprendió a lo Copano: Subió a Pailita al final de su show en Festival de Viña

“Malayas ctm me silenciaron de pana @richboywest eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda”.

“No pienso mal de ti pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aún así intentan opacarme jajajaja, bonita”, remató.

Luego en otra storie, agregó que “no fue culpa del POLO tampoco del Festival. Para k sepan fue culpa del equipo de sonido del artista lamentable, me siento ultra pasao a llevar, pero na k hacer, sólo decirles la verdad... y se supone ke son ‘profesionales’”.

Storie Pablo Chill-E Captura Instagram