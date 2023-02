“Me pareció un poco desubicado”: Monserrat Álvarez criticó a Copano tras burlarse del Presidente Boric

Los panelistas de “Contigo en la mañana” se dedicaron a analizar la exitosa rutina de Fabrizio Copano en el Festival de Viña del Mar, instancia en donde el humorista conquistó al monstruo y se llevó la Gaviota de Plata y de Oro.

Sin embargo, a Monserrat Álvarez no le gustó del todo la presentación del exClub de la Comedia tras mencionar a Gabriel Boric: “El chiste que me pareció un poco desubicado es cuando él dice que si hay una guerra, en el fondo al Presidente nadie lo va tomar en serio”, afirmó.

“¿Por qué al Presidente no y a Pailita sí lo puede agarrar para el leseo?”, le consultó Julio César Rodríguez.

“Yo creo en las instituciones republicanas, creo que hay que resguardar la democracia y Pailita con la democracia no tiene nada que ver”, aclaró Monse.

JC no estuvo de acuerdo con las palabras de su compañera, y aseguró que “en Estados Unidos te agarran para el leseo a todos los presidentes”.

“Pero nosotros estamos en una situación”, contraatacó la Monse.

Tras la insistencia de Rodríguez, la periodista solo atinó a tratarlo de “arribista”. A lo que JC le pidió explicaciones.

“Es que nunca he estado en farándula y a veces digo cosas desubicadas para entrar en polémica. No me sigai tanto, Julio, a veces me equivoco”, reconoció la comunicadora.

Finalmente, Julio César enfatizó en que “lo que estoy tratando de decir es que Fabrizio hace una cuestión muy gringa”.