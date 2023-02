Paul McCartney participará en el nuevo disco de los Rolling Stones y se crece el rumor que también estará Ringo Starr

Sin duda alguna en el top cinco y posiblemente en el tres de las mejores bandas de rock británica de todos los tiempos se encuentran los míticos The Beatles y The Rolling Stones, en sus momentos con ciertas rivalidades musicales, pero que con el tiempo entendieron su grandeza musical y no tuvieron mayores problemas para convertirse junto a Queen y Pink Floyd como los máximos referentes musicales ingleses en la segunda mitad del pasado siglo XX.

Sin embargo, es cierto una gran diferencia entre ambas: el cuarteto de Liverpool solo se mantuvo en actividad durante diez años, mientras que los músicos de Londres se mantienen activo y ya suman en su haber artístico 61 años y en estos momentos se encuentran en los estudios trabajando en la grabación de una nueva producción.

Nuevo disco de los Stones con Paul McCartney

Con la muerte del baterista Charlie Watts el pasado 24 de agosto, pareció que se acercaba el fin de una era, no obstante, para sorpresas de millones de fanáticos a finales del 2022 la banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards anunciaron su regreso musical.

El 2023 arrancó con todo para los Rolling Stones con la publicación de un nuevo concierto disponible desde el 10 de febrero titulado GRRR Live!, y ahora este jueves 23 de febrero se conoció la noticia de la grabación de un nuevo disco.

Una de los grandes anuncios es la confirmada participación en una canción del cantante y bajista, Paul McCartney, con la gran posibilidad de la participación del baterista de los Beatles, Ringo Starr, aunque no se conocen detalles si ambos estarán en la misma canción o en temas separados. El medio, Variety, confirmó que el álbum será producido por Andrew Watt y hasta los momentos no se ha revelado el nombre.

Otras colaboraciones entre The Rolling Stones y The Beatles

Lo cierto es que ninguna de las bandas solía contar a menudo con invitados para sus discos, pero sí se cuentan las conocidas intervenciones de Eric Clapton o Billy Preston con los de Liverpool o la invitación a David Bowie por parte de los Stones.

Fue en 1963 que John Lennon y McCartney grabaron voces para el single de The Rolling Stones titulado “We Love You”. Por su parte, Brian Jones participó en “You Know My Name (Look Up the Number)” de The Beatles tocando el saxo.