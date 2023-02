“¡Wow, lo que preguntaste! ¡Qué increíble!”: Camilo quedó impactado tras curiosa pregunta

El cantante colombiano Camilo está encargado de abrir la última jornada del Festival de Viña del Mar 2023. Durante su conferencia de prensa, previo al evento, el artista recibió una curiosa pregunta de parte de una corresponsal de Univisión.

La periodista le consultó, a raíz de su espiritualidad, si creía que los avistamientos que se habían registrado en Estados Unidos, corresponden a OVNIS. Camilo se sorprendió y se rió ante esta pregunta “¡Wow, parce! Esa sí no la vi venir... ¡Wow, lo que preguntaste! ¡Qué increíble!”, dijo el cantante.

El artista, todavía sorprendido, le preguntó a la corresponsal si se le había ocurrido recién la pregunta, o si la tenía preparada desde antes. “Me da curiosidad porque no sé qué responder (...) Mi manager me decía ‘tú sabes lo que te pregunten, tú sabes qué responder’. Yo creía que sí, pero ahora me doy cuenta que no... ¡Guau!”, agregó.

“Yo tengo una jefa de prensa que me dice ‘cuando te pregunten algo muy extraño, tú vas a encontrar la manera de llevarlo hacia tu carrera’, me decía ella (...) pero en esta no tengo ni idea cómo. Uno debería guardar silencio en las cosas que no tiene nada interesante que decir y no tengo absolutamente nada interesante que decir en ese universo”, cerró entre risas.