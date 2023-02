El comediante internacional con que Viña pudo reemplazar a Laila Roth

La comediante argentina Laila Roth logró llevarse a duras penas una Gaviota de Plata para su casa, pero lo cierto es que su rutina no conquistó del todo al público del Festival de Viña 2023.

Fue en su misma rutina, que duró aproximadamente 40 minutos, ella explicó la sensación de participar en un certamen donde gran parte de la audiencia desconocía su trabajo.

“Entré en Twitter y me fijé que mucha gente decía apenas me anunciaron ‘¿quién es esta desconocida?’, ‘¿quién es Laila Roth?’, ‘¿por qué no traen a Felipe Avello?’, ‘¿por qué no traen a Franco Escamilla si quieren un extranjero?’, y realmente leí tantos comentarios que entré en internet y puse ‘¿quién es Laila Roth?’, ‘¿por qué no llevan a Felipe Avello realmente?’, ‘es mucho mejor Franco Escamilla’, en eso estoy de acuerdo. Estaba nerviosa”, aseguró sobre el escenario.

Según ElFiltrador.cl la humorista trasandina no estuvo lejos de la realidad, porque efectivamente la organización del Festival de Viña barajó uno de los nombres mencionados por Roth, considerando que uno de los requisitos es que el humorista fuese de “talla internacional”.

Fuentes cercanas a la producción del evento viñamarino afirmaron a El Filtrador que se analizó la participación de Franco Escamilla, comediante mexicano que Laila mencionó en su rutina, no obstante, este fue descartado, no por razones económicas, sino que se optó por privilegiar un show cuyos modismos pudieran interpretarse fácilmente por los asistentes.

Pese a ello, la presentación de Laila Roth no funcionó como se esperaba. Comenzó sacando risas, las que poco a poco comenzaron a transformarse en pifias que terminaron en sepultar su presentación en el Festival Viñamarino.

