Fabrizio Copano confirma indirectamente furia de Pailita, pero le baja el perfil en buena onda

Una de las polémicas más comentadas tras la exitosa quinta noche del Festival de Viña del Mar 2023 sucedió a raíz de la cruda broma de Fabrizio Copano a Pailita, situación que durante hoy viernes ha salido a la luz con más detalles. El propio comediante se refirió indirectamente al hecho en el programa “Échale la culpa a Viña”, según recoge La Cuarta.

La “subida al columpio” del ex Club de la Comedia al artista urbano causó su ira.

“Es como el tierno del género. Han cachado que los demás son como más brígidos. No sé pos, los demás andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás como agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar”, se refirió el actor a Pailita en broma.

En un principio esta información se manejó a nivel de trascendidos y el propio cantante lo desmintió ante las consultas de la prensa. No obstante, con el trasncurso del día el propio Copano le confirmó al Chico Pérez la versión de que, en efecto, Pailita habría querido agredir al comediante en camarines de la Quinta Vergara.

En el programa de emisión conjunta de TVN y Canal 13, Fabrizio se refirió al incidente tras un comentario de José Luis Repenning, quien también estaba de invitado en el espacio televisivo.

“Mira, (según) todos los programas hoy día en la tarde, (que) estaba mirando… tú te agarraste a combos con Pailita…”, lanzó el periodista en vista de los rumores comentados en la tarde en programas de farándula.

La versión de Copano

Copano optó por bromear con la situación y bajarle el perfil al “round”.

“Pero es que imagínate, tengo todas las de perder… Pailita me gana por todos lados. No, claro, había toda una polémica que fue creciendo pero yo lo que vi fue su declaración final, que fue muy buena onda, que decía que me quería conocer, yo también tengo muchas ganas”, relató el actor que triunfó con creces en el certamen viñamarino.

Es más, aprovechó la oportuniad de elogiar a Pailita y a los exponentes del género urbano.

“No lo vi ahí, como vi a Marcianeke que estaba ahí en primera fila y la pasó muy bien. Y no, yo los encuentro admirable a esos chiquillos porque han levantado una industria que ellos mismos producen. Sus shows, su música, así que los encuentro de verdad, de verdad súper admirables a Pailita y a todos ellos”, manifestó.