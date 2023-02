“Me molesta no poder entretenerlos”: Laila Roth explicó por qué prefirió terminar su show en Viña 2023

Laila Roth debutó este viernes en la últoma noche del Festival de Viña del Mar 2023. Aunque sacó algunas risas y se ganó al público con su dulzura, su rutina recibió algunas pifias al final de su presentación.

De todas maneras, se diferenció cuando luego de recibir la Gaviota de Plata, decidió bajarse del escenario antes de lo esperado tras la reacción del público.

Luego se encontró con los periodistas en su conferencia de prensa tras el show, donde admitió que estaba nerviosa, pero que además le preocupaba que la gente lo estuviera pasando bien.

“Me sentí bien, hubo momentos en que estuve más tranquila y en otros más nerviosa”, señaló la standapera según consignó Radio Biobio.

“Por momentos me desconecté. Vi tanta gente que uno empieza a distraerse a veces”, confesó y luego aseguró que igual “lo disfruté muchísimo. Me besé con Gonzalo y Yamila y me llevo una Gaviota, qué más quiero”.

Si bien Laila se llevó el premio, al final de su rutina comenzaron a sonar algunas pifias entre el público, por lo que decidió cortar su show, explicando sus razones.

“Hubo algunos chistes que esperé que entraran mejor y no lo hicieron. Hay muchas veces en que cuando las cosas no empiezan a ir bien, es difícil mantenerse en el presente. Un poco que me desconecté hasta yo de mí misma, y cómo voy a querer conectar con los demás”, aseguró.

Por lo mismo agregó: “No me molesta que silben, me molesta no poder entretenerlos. Pero estoy muy contenta con la experiencia en general”, concluyó Roth.

[ LEE TAMBIÉN: “No hay que revisar el celular...”: El troleo descarnado de Laila Roth a Yamila Reyna ]