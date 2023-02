5 películas de Netflix para superar a un patán que no te supo valorar

No sabemos qué es peor. Si experimentar un desamor, o ser plenamente conscientes de que el causante de este desamor es un auténtico patán que no nos merece. ¡No te preocupes! Es totalmente normal vivir esos sentimientos y no hay mejor forma de pasar el trago amargo que con películas de Netflix.

Despreocúpate y permítete disfrutar de estos filmes, porque, seamos sinceros, hay que hacer el despecho divertido y también está genial permitirte reflexionar con el poderoso mensaje que envían las siguientes cintas.

5 películas de Netflix para el desamor

Los juegos del destino

Primero que todo, nada mejor para superar a tu ex que ver una película con Bradley Cooper. Partiendo de allí, en esta cinta, Pat agrede brutalmente al amante de su exesposa Nikki y es encerrado por ocho meses en un recinto de salud mental, donde fue diagnosticado de trastorno bipolar.

Al salir, se decide a buscar de nuevo a su ex, pero se encuentra a Tiffany, quien le enseñó que si no dejas ir al pasado, será imposible abrirte a las cosas buenas del futuro.

After. Amor infinito

Tessa y Hardin viven una relación que siempre ha sido complicada. Viviendo uno muy lejos del otro, Hardin necesita de Tessa pero ella debe plantearse seriamente si es momento de pensar en ella o vale la pena insistir por una cambiante relación. Un mensaje poderoso y contundente de amor propio.

Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando

Esta película tiene su origen en el cliché de: “voy a comprar cigarros y ya vuelvo”. Con esta excusa, Gustavo se marchó de la casa que compartía junto a Elvira, una mujer de 40 años con dos hijos que se encarga de todos los asuntos del hogar.

Obsesionada con él, comienza a investigarlo y cuando ve que las cosas no van bien, comienzan las reflexiones profundas de esta cinta mexicana.

Blue Valentine

¿Por qué Dean y Cindy dejaron de ser una pareja vibrante, apasionada y con el brillo de sus primeros días? De forma cruel, esta película repasa las fases de una relación destinada al fracaso desde su inicio.

Fuimos canciones

Maca es una mujer feliz, o intenta convencerse de ello dentro de las dificultades de su rutina. Sale con hombres buscando emociones que nunca florecen y tiene un trabajo algo opresor, pero aún así sus actitudes muestran otra cosa. Entonces aparece Leo una vez más en su vida y la única forma de dejarlo atrás es haciendo frente a tus emociones y conflictos internos para vivir en paz.