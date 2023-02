Daniela Aránguiz saca las garras tras revelar que Mago Valdivia engañó a Maite Orsini: “Lo lamento, aunque ella sí lo ha hecho a sus amigas”

Durante la noche de este domingo a través de un live, Daniela Aránguiz tiró toda su historia con Jorge Valdivia con ventilador. Relevó que el exfutbolista está en una relación con Maite Orsini, pero que ya la engaño, y ni más ni menos, que con ella misma.

“Nosotros hemos tenido nuestras recaídas, y eso es lo feo. Supe que se fueron de vacaciones juntos, y yo lo he seguido viendo. Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos apunto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación”, contó.

LEE MÁS: Daniela Aránguiz de alto impacto: confirmó relación de Jorge Valdivia con Maite Orsini y asegura que “fui su amante”

“Si él quiete tener una relación bonita, ojalá que lo logre tener”, reflexionaba.

Las lágrimas de Aránguiz

“Lloré porque lo que me hicieron fue la denigración más grande que le pueden hacer a una mujer. Ya cuando le aguantaste tantas cosas a un hombre y te denigraste tanto como mujer, ¡tanto! Por ese hombre daba mi vida. Tanto me denigré, basureé, no me quise, que a mis 37 años no me dejo basurear por nadie y no voy a esconderle nada a nadie. Muy mi marido pudo haber sido, pero no me dejo basurear nunca más. Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño, aunque ella si lo ha hecho a sus amigas. Pero no es mi intención”, dijo la influencer, refiriéndose a Orsini, a quien acusa de traicionar a sus amigas, teniendo relaciones con sus maridos.

“Por el contrario, si ella tiene algo serio con él, que yo creo que sí porque ahora están en Río de Janeiro, espero de corazón que él cambie. Y que si ella lo perdona como yo lo perdoné, y que esto le sirva para todas, cuando uno perdona una vez vas atener que perdonar toda la vida. Las mujeres no nos merecemos eso”, sentenció.